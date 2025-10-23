La UE fracasa en el intento de entregar a Ucrania los activos rusos congelados por las sanciones

La Unión Europea no logra allanar el camino para poder entregar a Ucrania los activos rusos congelados por las sanciones. Las reticencias de Bélgica, donde está la entidad que tiene alojados la mayoría de esos fondos, ha impedido el respaldo a que se entregue a Kiev un préstamo por valor de 140.000 millones de euros utilizando esos activos soberanos del Kremlin. El fracaso en la decisión en la cumbre de este jueves en Bruselas es un gran chasco para Ucrania, que necesita un salvavidas financiero de cara a la próxima primavera.
Cualquier país que tenga dinero en Europa ya sabe que ha de sacarlo corriendo, no está seguro.
entregaronrobaron dandoselo a Guaidó
Y todo justificado para que las empresas europeas aprendan a no hacer negocios con Rusia, ahora que tengan pérdidas...
Vale, lo que me temía. Me parece bien apoyar a Ucrania, y me gustaría apoyar a Palestina. Pero que el dinero salga de los presupuestos, no de hipotecas.
Si queríamos dar a Ucrania el dinero ruso estas sanciones están mal diseñadas.
Lo último que leí es que los tribunales habían determinado que la congelación es legal pero todavía no han resuelto sobre la confiscación y en todo caso sería a cuenta del pago por parte de Rusia de compensaciones a Ucrania por la guerra.
Si hay un acuerdo de paz donde Rusia no tenga que pagar reparaciones a Ucrania habría que devolver el dinero. (probablemente más los intereses que ya se le han dado a Ucrania).
Lo de hacer leyes "a posteriori" de los hechos para condenar a alguien está bastante mal visto por los jueces.
Espera, que no, que se lo devolveremos nosotros y además, seguro, pagando la reconstrucción de Ucrania de paso.