La UE fracasa en el intento de entregar a Ucrania los activos rusos congelados por las sanciones

La UE fracasa en el intento de entregar a Ucrania los activos rusos congelados por las sanciones

La Unión Europea no logra allanar el camino para poder entregar a Ucrania los activos rusos congelados por las sanciones. Las reticencias de Bélgica, donde está la entidad que tiene alojados la mayoría de esos fondos, ha impedido el respaldo a que se entregue a Kiev un préstamo por valor de 140.000 millones de euros utilizando esos activos soberanos del Kremlin. El fracaso en la decisión en la cumbre de este jueves en Bruselas es un gran chasco para Ucrania, que necesita un salvavidas financiero de cara a la próxima primavera.

salteado3 #1 salteado3
"congelados" = robados

Cualquier país que tenga dinero en Europa ya sabe que ha de sacarlo corriendo, no está seguro.
OdaAl #3 OdaAl
#1 Que se lo digan a los venezolanos y el oro que entregaron robaron dandoselo a Guaidó
OdaAl #4 OdaAl
#3 Quería decir el oro que les robaron a los venezolanos, no que los venezolanos lo hubieran robado
#10 soberao
#1 Y el problema es que Rusia responde de la misma forma requisando los activos de empresas europeas en Rusia, tras esta acción como le ha pasado a empresas finlandesas y de otros países europeos, esos bienes y ese dinero que pierden no lo compensa nadie, porque el dinero requisado "va" para Ucrania, pero los activos europeos de empresas en Rusia nadie los compensa.
Y todo justificado para que las empresas europeas aprendan a no hacer negocios con Rusia, ahora que tengan pérdidas...
zogo #2 zogo
“Si quieren hacer esto, tendremos que hacerlo todos juntos. Queremos garantías de que, si el dinero tiene que ser devuelto, cada Estado miembro contribuirá. Las consecuencias no pueden ser solo para Bélgica”

Vale, lo que me temía. Me parece bien apoyar a Ucrania, y me gustaría apoyar a Palestina. Pero que el dinero salga de los presupuestos, no de hipotecas.
#6 hrundil *
Estas sanciones son una actuación temporal según el propio texto de los paquetes por tanto si se anulan hay que devolver los activos.

Si queríamos dar a Ucrania el dinero ruso estas sanciones están mal diseñadas.
Gry #5 Gry
Hay procesos judiciales en marcha sobre la congelación y confiscación de esos activos rusos.

Lo último que leí es que los tribunales habían determinado que la congelación es legal pero todavía no han resuelto sobre la confiscación y en todo caso sería a cuenta del pago por parte de Rusia de compensaciones a Ucrania por la guerra.

Si hay un acuerdo de paz donde Rusia no tenga que pagar reparaciones a Ucrania habría que devolver el dinero. (probablemente más los intereses que ya se le han dado a Ucrania).
makinavaja #7 makinavaja
#5 Ya se están gastando por anticipado el dinero de las supuestas compensaciones y reparaciones... y todavía no ha acabado la guerra.... xD xD xD
Gry #9 Gry
#7 Más bien están buscando una justificación que pueda colar en los tribunales utilizando la legislación existente.

Lo de hacer leyes "a posteriori" de los hechos para condenar a alguien está bastante mal visto por los jueces.
siempreesverano #8 siempreesverano
Cuando acabe la guerra, que se lo devuelva Ucrania a Rusia restando los costes por la reconstrucción, si no se lo ha gastado ya en armas.
Espera, que no, que se lo devolveremos nosotros y además, seguro, pagando la reconstrucción de Ucrania de paso.
