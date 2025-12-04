La UE elimina los aranceles a los coches eléctricos de Volkswagen en China

Esta medida solo afecta, por el momento, a Volkswagen Anhui, compañía que la Comisión Europea considera que "aportó pruebas suficientes" tras haber recibido por su parte "una oferta de compromiso" del producto afectado, es decir, un cambio de precios, volúmenes o, en este caso, condiciones comerciales para evitar sanciones más duras. La Comisión Europea deja la puerta abierta a que otras compañías que se consideren afectadas por estos aranceles también se vean beneficiadas por esta medida aplicada a Volkswagen.
| etiquetas: ue , coches , eléctricos , china , volkswagen , aranceles
Teniendo en cuenta que los pones como te sale de las narices ... lo eliminas por el mismo criterio.
Yo diría que el periodista no se entera, si quitan aranceles lo harán sobre una partida arancelaria en concreto, da igual la marca.
Lo que se pretende es que no haya diferencia entre todos los coches fabricados en Europa y en China haciendo que los chinos suban de precios bien voluntariamente bien por medio de aranceles ya que los fabricantes europeos o no saben o no quieren bajar sus precios.
Al final pagamos los ciudadanos (con el plus de que los politicos usan coches oficiales pagados por los ciudadanos).
En Europa son obligatorias las ayudas de asistencia al conductor, en China habra algunas que lo sean y otras que no.
En Europa hay que pasar los test Europcar, en China tendra otros que seran mas o menos exigentes.
Y todo eso influye en los precios de los coches que aunque sean "los mismos" esteticamente no lo son por costos de fabricacion.
Por ejemplo, en EEUU hoy se ha anunciado que seran menos exigentes con las medidas de contaminacion de los coches de combustibles fosiles.
Menudos cagaos.