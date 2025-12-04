edición general
La UE elimina los aranceles a los coches eléctricos de Volkswagen en China

Esta medida solo afecta, por el momento, a Volkswagen Anhui, compañía que la Comisión Europea considera que "aportó pruebas suficientes" tras haber recibido por su parte "una oferta de compromiso" del producto afectado, es decir, un cambio de precios, volúmenes o, en este caso, condiciones comerciales para evitar sanciones más duras. La Comisión Europea deja la puerta abierta a que otras compañías que se consideren afectadas por estos aranceles también se vean beneficiadas por esta medida aplicada a Volkswagen.

| etiquetas: ue , coches , eléctricos , china , volkswagen , aranceles
#4 Feliberto
¿Eso se puede hacer? Eliminar los aranceles por marcas/empresas y no por producto?
2 K 41
#6 Pitchford
#4 Parece que si son propietarios alemanes sí...
3 K 54
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#4

Teniendo en cuenta que los pones como te sale de las narices ... lo eliminas por el mismo criterio.
0 K 19
#11 chocoleches
#4 No, se supone que hay un sistema mundial armonizado para clasificar los productos en códigos, si a este código le añades dos dígitos al final (que marcan el sistema arancelario) tienes el código Taric que es el que empleamos en la Unión Europea.

Yo diría que el periodista no se entera, si quitan aranceles lo harán sobre una partida arancelaria en concreto, da igual la marca.
0 K 13
Verdaderofalso #13 Verdaderofalso
#11 sistema dinamitado por Donald Trump
0 K 20
ChukNorris #14 ChukNorris
#4 Sujetame el cubata.
0 K 10
jonolulu #8 jonolulu
Libre mercado el que tengo aquí colgado
1 K 20
#10 Pitchford
#9 No creo que esas posibles diferencias en costes de fabricación y pruebas, además del transporte, impliquen grandes diferencias en el coste total puesto en Europa. Me parece que la retirada de aranceles es una subvención encubierta.
0 K 18
#1 Pitchford
Pues habrá que ver si venden los mismos coches en China y en Europa y con cuanta diferencia de precio..
0 K 18
Atusateelpelo #2 Atusateelpelo *
#1 No interesa la diferencia de precios del mismo coche entre Europa y China.

Lo que se pretende es que no haya diferencia entre todos los coches fabricados en Europa y en China haciendo que los chinos suban de precios bien voluntariamente bien por medio de aranceles ya que los fabricantes europeos o no saben o no quieren bajar sus precios.

Al final pagamos los ciudadanos (con el plus de que los politicos usan coches oficiales pagados por los ciudadanos).
1 K 26
#3 Pitchford *
#2 Me refiero al precio en China de los coches fabricados por Volskwagen en China. ¿Lo van a vender al doble de precio en Europa sin aranceles? Pues para éso sería más lógico que les pongan aranceles, no que se forren con esos coches.. Los aranceles son ingresos públicos, que buena falta hacen..
0 K 18
Atusateelpelo #9 Atusateelpelo
#3 De entrada en China no hay las mismos estandares de fabricacion que en Europa.
En Europa son obligatorias las ayudas de asistencia al conductor, en China habra algunas que lo sean y otras que no.
En Europa hay que pasar los test Europcar, en China tendra otros que seran mas o menos exigentes.

Y todo eso influye en los precios de los coches que aunque sean "los mismos" esteticamente no lo son por costos de fabricacion.

Por ejemplo, en EEUU hoy se ha anunciado que seran menos exigentes con las medidas de contaminacion de los coches de combustibles fosiles.
0 K 17
#5 Dedalos
#2 si, parece claro... Además parece que la moratoria para dejar atrás los motores de combustión se ha ido al garete, para satisfacer a la industria alemana del motor. Son parches me temo, en contra del bolsillo del consumidor y del medio ambiente.
0 K 6
#12 pirat *
Igual que madriz ez ezpaña, parece que europa solo sea francia y alemania.
Menudos cagaos.
0 K 9

