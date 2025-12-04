La UE elimina los aranceles a los coches eléctricos de Volkswagen en China

Esta medida solo afecta, por el momento, a Volkswagen Anhui, compañía que la Comisión Europea considera que "aportó pruebas suficientes" tras haber recibido por su parte "una oferta de compromiso" del producto afectado, es decir, un cambio de precios, volúmenes o, en este caso, condiciones comerciales para evitar sanciones más duras. La Comisión Europea deja la puerta abierta a que otras compañías que se consideren afectadas por estos aranceles también se vean beneficiadas por esta medida aplicada a Volkswagen.