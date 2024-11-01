edición general
La UE avisa de que "no se necesita una nueva guerra" tras las amenazas de EEUU sobre un ataque a Irán

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, ha avisado de que ni...

Findeton #2 Findeton
Que haya noticias de que el régimen iraní haya asesinado a 30mil personas, pues no ayuda, ¿sabes?
Huginn #5 Huginn
#2 100.000 ¡¡Qué digo 100.000, han sido 2 millones!!
¡Por eso mismo el régimen de EEUU tiene que bombardear al régimen de Irán ya mismo!
gamberro #8 gamberro
#2 joder, q pasara con israel, q minimo triplica tu cifra
Findeton #9 Findeton
#8 Que estaban en guerra, supongo.
Sergio_ftv #14 Sergio_ftv
#9 Si estuviésemos aquí mismo pero en los 30's del siglo pasado, sabríamos con toda seguridad a qué tres de tus amos estarías defendiendo.
makinavaja #10 makinavaja
#2 EL régimen israeli ha asesinado a muchas más, y mira... no le pasa nada.... :troll: :troll:
LinternaGorri #11 LinternaGorri
#2 como te gusta la propaganda, del otro lado dicen que han muerto más de 2000 agentes de seguridad, decenas de mezquitas y escuelas saqueadas, el mossad había organizado las manifestaciones, los manifestantes pacíficos se coordinaban mediante equipos de starlink que no habían adquirido por amazon precisamente, etc. Está info no te ha llegado?
Findeton #16 Findeton
#11 ¿De verdad te dan pena los que apoyan al ayatolah?
#12 beltraneja
#2 Me dijo una vez un militar con muchas misiones internacionales, la democracia de un país se la tiene que ganar su población, como consideren oportuno, no se pude exportar desde otros sitios, y las misiones internacionales son un canelo.
Ahora nos metemos en Irán a qué? ¿A que haya muertos de los dos bandos?
Findeton #15 Findeton
#12 La inmensa mayoría de los iraníes sí apoyan la democracia.
ur_quan_master #13 ur_quan_master
#2 Hay noticias hasta de que la economía argentina va bien. Como para fiarse uno.
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
Nunca se necesita una nueva guerra, pero que eso sea así no interesa nunca tampoco.
#7 Pitchford
"No se necesita una nueva guerra". Ya no saben ni que palabras emplear para intentar decir algo sin cabrear a Trump.
azathothruna #1 azathothruna *
O sea que entregar (de nuevo) el culo y dejar que hagan lo que sea internacionalmente?

Y por ese tipo de cosas, Putin no le gusta la OTAN.

Lo malo es que putin no ayuda nada.

Cierto, es muy zarista para el siglo XXI, pero da verguenza ajena que tu vecino sea tan sumiso y le vaya el BDSM
Battlestar #6 Battlestar
Europa no, pero USA si, para distraer la atención de sus problemas internos. No falla, cada vez que los americanos están a punto de matarse los unos a los otros la lían en alguna parte del mundo.
#4 Emotivo
No creo que sea por librar a los ciudadanos iraníes, será por el control mundial del petróleo.
