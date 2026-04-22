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La UE alerta de una crisis energética duradera por el conflicto con Irán: "Meses muy difíciles, o incluso años" | Euronews

La UE alerta de una crisis energética duradera por el conflicto con Irán: "Meses muy difíciles, o incluso años" | Euronews

En declaraciones a la prensa, Jørgensen añadió que los gobiernos de la UE siguen "muy preocupados" por la posible escasez de combustible para aviones, sobre todo ahora que se acerca la temporada alta de turismo. "Incluso en el mejor de los casos, la situación sigue siendo mala", dijo sobre la crisis actual, señalando los daños causados a las infraestructuras energéticas en Oriente Medio y el tiempo que llevaría repararlas y reanudar la producción a los niveles anteriores al conflicto.

| etiquetas: ue , alerta , crisis , energética , duradera , irán , guerra
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7 comentarios
5 1 0 K 79 actualidad
XtrMnIO #2 XtrMnIO *
"Y no haremos nada por evitarlo, siempre a los pies de los genocidas"

Más nos vale a España buscarnos la vida con China y Argelia, que seguir a los traidores de la UE.
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mmlv #3 mmlv
A seguir riendoles las gracias a la alianza Epstein y todo se arreglará.
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jonolulu #1 jonolulu
Yo creo que no le han lamido el ano a Trump con suficiente dedicación
2 K 42
Alakrán_ #4 Alakrán_
Ya llegaron los comentarios antieuropeos, haga lo que haga, diga lo diga, siempre aparecen.
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#5 luckyy
Protegiendo los intereses de la elite europea, no del los ciudadanos
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azathothruna #6 azathothruna
#5 En mis tiempos, sacaban mas rapido los trinchos y antorchas.
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#7 jukito
Deberiamos marcarnos un China en la medida de lo posible. Asumir el cambio, potenciar renovables a fuego y tratar de reconvertir industria. Y buscar socios más fiables, claro.
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menéame