La UE alerta de una crisis energética duradera por el conflicto con Irán: "Meses muy difíciles, o incluso años" | Euronews

En declaraciones a la prensa, Jørgensen añadió que los gobiernos de la UE siguen "muy preocupados" por la posible escasez de combustible para aviones, sobre todo ahora que se acerca la temporada alta de turismo. "Incluso en el mejor de los casos, la situación sigue siendo mala", dijo sobre la crisis actual, señalando los daños causados a las infraestructuras energéticas en Oriente Medio y el tiempo que llevaría repararlas y reanudar la producción a los niveles anteriores al conflicto.