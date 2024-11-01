edición general
15 meneos
54 clics

Ucrania recupera más de 200 km² de territorio en cinco días

Las fuerzas ucranianas realizan operaciones puntuales para mejorar sus posiciones, consiguiendo avances en cinco días equivalentes a los logros rusos en un mes. Las fuerzas de Kiev no habían recuperado tanto territorio en tan poco tiempo desde una contraofensiva de junio de 2023.

| etiquetas: ucrania , rusia , guerra , invasión
12 3 4 K 120 actualidad
10 comentarios
12 3 4 K 120 actualidad
NoPracticante #1 NoPracticante
200 km cuadrados es una puta mierda de logro venga del bando que venga. Las nuevas reglas de la guerra parece que nos va a llevar a una situación parecida a la primera guerra mundial donde no se producen avances significativos y solo un bando gana la guerra cuando la economía del otro colapsa.
2 K 34
#2 Tronchador. *
#1 Casi de acuerdo, la primera guerra mundial introdujo el tanque, fue la innovación que desempato la guerra de trincheras.
(Así lo tengo entendido yo, si es un error, espero aclaraciones, gracias).
Añado de Gemini:
La victoria de la Triple Entente (Aliados) en la Primera Guerra Mundial (1914-1918) no se debió a un solo evento, sino a una combinación de superioridad económica, recursos humanos, el bloqueo naval a Alemania y factores estratégicos clave, siendo la entrada de Estados Unidos el…   » ver todo el comentario
1 K 18
NoPracticante #4 NoPracticante *
#2 aunque el tanque rompió el frente donde se desplegó y se lograron grandes avances. En seguida los alemanes dirigieron la artillería contra ellos además de otras tácticas por lo que el frente se volvió a estabilizar.

No estaban lo suficientemente avanzados para resultar significativos. Lo mismo pasa en Ucrania con los drones y demás. Conforme se desarrollan el adversario crea contramedidas.
0 K 7
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
#1 ¿El defensor que según la propaganda rusa lleva 4 años perdiendo ha recuperado 200 km2?
Sí, es un logro
Como si le gano a Fernando Alonso a los karts
Para él ganar es lo normal; lo esperado
En cambio si gano yo, es una hazaña

Vaya cagada Vladimir
2 K 17
NoPracticante #8 NoPracticante *
#7 sigue siendo un pobre avance venga del bando que venga. Es propaganda. El bocado que tiene Rusia de Ucrania es un poco más grandeque 200km2 por desgracia.
1 K 26
ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1
#8 No es para echar las campanas al vuelo, pero ya es un buen indicador de como Rusia está atascada
Es una buena noticia
0 K 7
#10 Onaj
Ucrania recupera en un solo lado del frente y durante solo cinco días todo lo que avanza Rusia en todos los frentes durante un mes.

Pero alguno te dirá que Ucrania está a punto de colapsar blablablabla
1 K 24
#3 Kuruñes3.0
En 72h en Kiev.
1 K 14
JuanCarVen #5 JuanCarVen
#3 Ahora es en 72h en Moscú. Rusia está pagando cara la guerra y Ucrania todavía más por desgracia.
0 K 11
#6 capa5
Imagino que aun no está reflejado ese avance en deepstatemap.live/
Aunque algunos pequeños avances ucranianos si se ven después de muchos días en los que solo avanzaban los rusos. Aunque depende mucho de la zona del frente que mires.
0 K 10

menéame