Ucrania reconoce "trato inhumano" en el reclutamiento obligatorio durante la invasión rusa

Budanov ha explicado que no se puede detener el reclutamiento a la fuerza de ciudadanos ucranianos en edad de servir en el Ejército una vez ya no hay más voluntarios y "millones" de desertores han logrado esquivar el servicio militar. "Sin movilización es imposible reponer las filas del Ejército. El país, que ha estado durante mucho tiempo en un estado de guerra, necesita gente", ha argumentado uno de los hombres de confianza del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, durante un foro de seguridad celebrado en Kiev.