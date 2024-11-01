edición general
17 meneos
21 clics
Ucrania reconoce "trato inhumano" en el reclutamiento obligatorio durante la invasión rusa

Ucrania reconoce "trato inhumano" en el reclutamiento obligatorio durante la invasión rusa

Budanov ha explicado que no se puede detener el reclutamiento a la fuerza de ciudadanos ucranianos en edad de servir en el Ejército una vez ya no hay más voluntarios y "millones" de desertores han logrado esquivar el servicio militar. "Sin movilización es imposible reponer las filas del Ejército. El país, que ha estado durante mucho tiempo en un estado de guerra, necesita gente", ha argumentado uno de los hombres de confianza del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, durante un foro de seguridad celebrado en Kiev.

| etiquetas: ucrania , trato inhumano , reclutamiento obligatorio , invasión rusa
14 3 0 K 139 actualidad
5 comentarios
14 3 0 K 139 actualidad
Andreham #1 Andreham
Dónde están los hijos del hombre de confianza del presidente ucraniano?

En la costa del sol? La brava? O en Miami?
5 K 77
tul #2 tul *
Gente? para que quieres mas gente? Para mandarlos a las trincheras a atrapar drones con los dientes? Que vaya el con sus hijos si tantas ganas tiene de morir
1 K 30
#3 DotorMaster
El de la foto va al frente?
0 K 11
#5 pelagito
Que vayan Zelensky, su familia y todos los ministros. A ver lo rápido que se arregla el asunto
0 K 9
Narmer #4 Narmer
Si la gente de tu país no está dispuesta a morir por él y prefiere desertar, quizá sea mejor opción sentarse a negociar y hacer concesiones.
0 K 7

menéame