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Ucrania se felicita por destrozar la refinería de Lukoil en la localidad rusa de Perm, a 1.500 kms de Ucrania

La planta de Lukoil-Permnefteorgsintez, que abastece al Ejército ruso, ha quedado seriamente dañada tras recibir ataques dos días seguidos. Los drones del SBU provocaron varios incendios en la instalación, que procesa casi 13 millones de toneladas de crudo al año. "El enemigo debe comprender algo sencillo: ya no tiene una retaguardia segura". El ataque tuvo como objetivo la unidad AVT-4, que describe como "un nodo clave en el procesamiento primario de petróleo". Tanto las columnas de destilación al vacío como las atmosféricas se incendiaron y

| etiquetas: ucrania , refinería , lukoil
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7 comentarios
10 2 0 K 132 actualidad
#3 pozz
Quien iba a decir hace 4 años y medio que Ucrania estaria humillando a Rusia de esta forma… y lo mas gracioso de todo esto, es que las capacidades de Ucrania para golpear a objetivos a mas distancia no paran de aumentar a cada mes que pasa.
6 K 79
ElBeaver #1 ElBeaver
Ucrania continúa derrotando a Rusia, y Putin teme que este año no se puedan realizar los desfiles en Moscú.
4 K 47
#2 perej *
Ucrania sigue las instrucciones de USA, cuanto mayor sea la crisis energética, mas control puede tener sobre el planeta.
Esto no es un éxito de Ucrania, sino de USA
1 K 30
Pertinax #6 Pertinax *
Espero al enésimo vaticinio dosemanero sobre la derrota ucraniana del putinista de guardia.

Rusia lleva más guerra contra la mísera Ucrania que contra los nazis. Ridículos.

Ucrania dejará pelos en la gatera, pero ha demostrado que Rusia no vale en una guerra más que para ridiculizarese a sí misma. Trump y Putin son dos gañanes del mismo orden biológico.
1 K 30
vicvic #5 vicvic
Felicidades, Slava Ukraini!!! Rusia solo puede esperar recoger lo sembrado y que le hagan lo mismo que ella hace, ni más ni menos. La solución es sencilla.
1 K 22
Don_Pixote #4 Don_Pixote *
Podrían ser cigarrillos mal apagados  media
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Bombástico #7 Bombástico
Como huele a alcanfor en este hilo.
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menéame