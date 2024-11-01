Ucrania se felicita por destrozar la refinería de Lukoil en la localidad rusa de Perm, a 1.500 kms de Ucrania

La planta de Lukoil-Permnefteorgsintez, que abastece al Ejército ruso, ha quedado seriamente dañada tras recibir ataques dos días seguidos. Los drones del SBU provocaron varios incendios en la instalación, que procesa casi 13 millones de toneladas de crudo al año. "El enemigo debe comprender algo sencillo: ya no tiene una retaguardia segura". El ataque tuvo como objetivo la unidad AVT-4, que describe como "un nodo clave en el procesamiento primario de petróleo". Tanto las columnas de destilación al vacío como las atmosféricas se incendiaron y