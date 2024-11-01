Teniendo en cuenta las numerosas peticiones, con el fin humanitario esbozado en las negociaciones con la parte estadounidense el 8 de mayo de 2026, decido: 1. Autorizar la celebración de un desfile en Moscú (Federación de Rusia) el 9 de mayo de 2026. Durante el desfile (a partir de las 10:00, hora de Kiev, del 9 de mayo de 2026), la Plaza Roja quedará excluida del plan para el uso de armas ucranianas. Cuadrado: 55.754413 37.617733 55.755205 37.619181 55.753351 37.622854 55.752504 37.621538