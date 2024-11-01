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Ucrania autoriza por decreto la celebración de un desfile en Moscú el 9 de mayo de 2026 [Ukr]

Teniendo en cuenta las numerosas peticiones, con el fin humanitario esbozado en las negociaciones con la parte estadounidense el 8 de mayo de 2026, decido: 1. Autorizar la celebración de un desfile en Moscú (Federación de Rusia) el 9 de mayo de 2026. Durante el desfile (a partir de las 10:00, hora de Kiev, del 9 de mayo de 2026), la Plaza Roja quedará excluida del plan para el uso de armas ucranianas. Cuadrado: 55.754413 37.617733 55.755205 37.619181 55.753351 37.622854 55.752504 37.621538

| etiquetas: ucrania , autoriza , desfile , plaza roja , rusia , fuegos artificiales
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8 comentarios
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Duke00 #1 Duke00
La zona delimitada por las coordenadas libre de ataques Ucranianos :popcorn:  media
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jm22381 #2 jm22381
#1 No creo que a Putin le vaya a hacer gracia el humor ucraniano {0x1f64a}
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Duke00 #5 Duke00
#2 No entiendo por qué, pero si le han dado permiso para hacer su desfile, ¿qué más quiere? :->
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#4 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 En otras palabras, atacan Moscú pero no el desfile :troll:
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#8 arreglenenlacemagico *
Yo dudo que ataquen pero como operacion psicologica y ver que siendo un dirigentetus alternativas hoy pueda ser polonio o flamingo no se yo...elegiría flamingo!
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Spirito #3 Spirito
Zelenski, alias el corrupto bufón yanqui, autoriza a Putin a respirar. xD
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#6 arreglenenlacemagico
#3 no te llamo lucachenko este viernes para visitar su alcoba?
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Duke00 #7 Duke00
#3 Venga, admítelo, hasta a ti te ha hecho gracia esta vez.
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menéame