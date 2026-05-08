Trump anuncia un alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania que incluirá el intercambio de mil prisioneros

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que sus homólogos de Rusia y Ucrania, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, han acordado un alto el fuego entre el 9 y 11 de mayo que incluye suspender todo ataque y un intercambio de mil prisioneros de cada país.
| etiquetas: ucrania , invasión , trump , alto el fuego
Y los Zazis de MNM intentando vendernos la milonga de la guerra proxy de la OTAN contra Rusia.
Hasta aquí ha llegado la onda expansiva.
Pero los jodíos le llevan la contraria al dúo dinámico, los muy cabrones
No me creo que se pueda ser tan sectario como para no ver eso.
Luego el tarado de Trump ha dado la vuelta a todo y a dejado a Ucrania tirada, adulando al fascista de Putin como fascista que es él mismo, todo eso es perfectamente compatible con lo anterior.
En el mundo real, es obvio quien es el agresor y el agredido.