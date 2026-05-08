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Trump anuncia un alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania que incluirá el intercambio de mil prisioneros

Trump anuncia un alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania que incluirá el intercambio de mil prisioneros

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que sus homólogos de Rusia y Ucrania, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, han acordado un alto el fuego entre el 9 y 11 de mayo que incluye suspender todo ataque y un intercambio de mil prisioneros de cada país.

| etiquetas: ucrania , invasión , trump , alto el fuego
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18 comentarios
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Comentarios destacados:      
Guanarteme #5 Guanarteme
¿Y Putin lo sabe?
1 K 34
suppiluliuma #1 suppiluliuma *
Titular alternativo: una vez más, Trump ayuda a su amigo del alma Vlad.

Y los Zazis de MNM intentando vendernos la milonga de la guerra proxy de la OTAN contra Rusia. xD
5 K 30
#4 fremen11
#1 Claro, eso es porque UScrania es soberana......
7 K 88
Spirito #7 Spirito *
#1 Suppi, toma zasca de #4 xD

Hasta aquí ha llegado la onda expansiva. xD
1 K 21
Cantro #14 Cantro *
#4 si no lo fuese ya habría aceptado las condiciones de Moscú. No será que en Guachintón no lo han intentado

Pero los jodíos le llevan la contraria al dúo dinámico, los muy cabrones
1 K 13
#16 fremen11
#14 Claro, claro, el títere puesto por los yuesei no debe pleitesía......
2 K 0
Guanarteme #6 Guanarteme
#1 ¿Y Putin sabe que Trump es su amigo? Porque eso me da que lo dicen Trump y tú pero Putin todavía no se ha enterado xD
4 K 76
powernergia #8 powernergia *
#1 ¿En serio hay alguna duda de que esta guerra la impulsó EEUU (OTAN) para desgastar a Rusia?

No me creo que se pueda ser tan sectario como para no ver eso.

Luego el tarado de Trump ha dado la vuelta a todo y a dejado a Ucrania tirada, adulando al fascista de Putin como fascista que es él mismo, todo eso es perfectamente compatible con lo anterior.
4 K 65
ur_quan_master #12 ur_quan_master
#8 y destrozar a Alemania y la UE, añado
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#13 fremen11 *
#8 Explicárselo a 1 que parece que no lo entiende
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#15 El_dinero_no_es_de_nadie
#8 Claro, EEUU animó a Rusia a que invadiera, y la engañó diciendo que en tres días estarían en Kiev
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cosmonauta #17 cosmonauta *
#8 Ninguna duda, dentro de las cámaras de eco de la red.

En el mundo real, es obvio quien es el agresor y el agredido.
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#18 arreglenenlacemagico
#8 es verdad todo el mundo sabe que los hombrecillos verdes eran americanos con parches de wagner xD
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StuartMcNight #11 StuartMcNight
#1 Comentario alternativo: Mierda, cada vez queda más claro que quien manda y decide lo que hace Ucrania es USA. Venga Maripili!! Piensa piensa!! Di una gilipollez y corre a votarte rápido desde los otros clones.
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Atusateelpelo #10 Atusateelpelo
Me he ido a Polymarket a ver si podia apostar a un ataque de Ucrania durante la tregua pero no la veo. Cachis.
1 K 26
yoma #2 yoma
De repente ha recordado que había otra guerra por ahí. :troll:
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Don_Pixote #3 Don_Pixote
Se cansa de hacer el ridículo en Irán y vuelve a dar por culo
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#9 sliana
Alto el fuego para desfilar y rearmarse, no es lo más conveniente para Ucrania
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menéame