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Ubuntu 26.04 pone fin a 46 años de contraseñas «sudo» silenciosas (Eng)

Ubuntu 26.04 pone fin a 46 años de contraseñas «sudo» silenciosas (Eng)

Ubuntu 26.04 pone fin a 46 años de contraseñas de sudo invisibles. A partir de la próxima versión LTS, cada tecla pulsada en la solicitud de contraseña de sudo se mostrará con un asterisco: un pequeño ajuste en la experiencia de usuario que ha desencadenado uno de los debates más acalorados de Linux en los últimos años.

| etiquetas: ubuntu , sudo , rust , polémica , gnu/linux
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13 comentarios
8 1 1 K 87 tecnología
neo1999 #1 neo1999 *
Ahora cualquiera que esté mirando por encima del hombro tendrá cierta información sobre tu contraseña: el número de caracteres.
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LaPoliticaNoVaDePartidos #4 LaPoliticaNoVaDePartidos
#1 Tal como dicen en la noticia, si alguien puede mirar por encima de tu hombro para ver los asteriscos, seguramente también puede oir/ver cuantas teclas pulsas.

De todas formas, es configurable, solo hablamos de la configuración por defecto, a quien le preocupe que lo cambie.
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#6 lameth
#1 Hablando en serio, cualquiera que tenga acceso a tu pantalla, además de tener que "leer" el número de caracteres para reflejar esto. Osea, es más inseguro.
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#3 hamblett
un cambio digno de 46 años de espera. Otra cosa bastante absurda es cuando pasas de mayúsculas a minúsculas y no esperas el tiempo suficiente para seguir escribiendo. HOla. Sé que hay varios parches que se pueden aplicar, pero me parece absurdo que no esté solucionado de raíz desde hace años.
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#2 cocococo
Yo estoy usando Debian desde que apareció y jamás en la vida he usado "sudo", solamente "su". El puto "sudo" ni lo tengo instalado.
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ur_quan_master #5 ur_quan_master
#2 el sudo me parece una aberración de seguridad. Mi contraseña de root es mia, no del "sistema".
1 K 31
LaPoliticaNoVaDePartidos #8 LaPoliticaNoVaDePartidos
#5 Diría que sudo tiene más sentido en los entornos en los que root tiene el login deshabilitado (el caso por defecto en Debian y derivados, incluyendo Ubuntu).
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ur_quan_master #10 ur_quan_master *
#8 realmente tiene sentido en s sistema administrados por varios usuarios. Lo de no tener login gráfico si es buena costumbre. Debían sí permite login por consola al root por defecto
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LaPoliticaNoVaDePartidos #11 LaPoliticaNoVaDePartidos
#10 No digo que no lo permita, digo que Debian (por lo menos la última versión que me instalé), por defecto lo tiene deshabilitado. En Ubuntu sé que está deshabilitado por defecto "de toda la vida".
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Cuñado #13 Cuñado *
#5 No tienen ninguna relación. Ni el usuario root necesita sudo, ni necesitas la contraseña de root para hacer sudo con otro usuario.

La contraseña de root no es más tuya o del sistema que cualquier otra.
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#7 lameth
#2 Tienes instalado algo parecido. El intérprete es otro, pero tienes lo mismo.
No tienes Bash, si no que tendrás Fish.
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#9 soberao
#2 Sudo te permite tener root sin contraseña y que para hacerte root tienes que ser un usuario concreto así tienes que adivinar además de la contraseña el nombre de usuario. Tampoco suelo usarlo mucho, pero tiene sus cosas positivas.
En OpenBSD tienen un sustituto que hace lo mismo: doas
www.centron.de/en/tutorial/openbsd-doas-simple-sudo-alternative-with-s
wiki.archlinux.org/title/Doas
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Pipepito #12 Pipepito
El año de linux en los asteriscos!
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menéame