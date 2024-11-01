Ubuntu 26.04 pone fin a 46 años de contraseñas «sudo» silenciosas (Eng)

Ubuntu 26.04 pone fin a 46 años de contraseñas de sudo invisibles. A partir de la próxima versión LTS, cada tecla pulsada en la solicitud de contraseña de sudo se mostrará con un asterisco: un pequeño ajuste en la experiencia de usuario que ha desencadenado uno de los debates más acalorados de Linux en los últimos años.
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De todas formas, es configurable, solo hablamos de la configuración por defecto, a quien le preocupe que lo cambie.
La contraseña de root no es más tuya o del sistema que cualquier otra.
No tienes Bash, si no que tendrás Fish.
En OpenBSD tienen un sustituto que hace lo mismo: doas
www.centron.de/en/tutorial/openbsd-doas-simple-sudo-alternative-with-s
wiki.archlinux.org/title/Doas