3
meneos
151
clics
TV Gratis por convertir tu casa en un Experimento
Telly ofrece de manera 'gratuita' un televisor última generación 4K con todo tipo de tecnología con peculiares condiciones.
etiquetas:
telly
anuncios
privacidad
monetización
imposición de contenido
2
1
2
K
14
actualidad
12 comentarios
#4
Gry
#3
La idea es de 1984.
3
K
39
#7
El_Tio_Istvan
#4
¡Orwell un pobre iluso buenista al lado de lo de la TV esta!
0
K
11
#9
mariopg
#4
pero ahora la gente es más estúpida
1
K
21
#11
woody_alien
#0
El tema fue portada en 2023 -
www.meneame.net/story/telly-esta-compania-regala-tele-55-pulgadas-camb
0
K
14
#2
Gry
¿Te ordena hacer ejercicio todos los días al levantarte?
0
K
14
#3
El_Tio_Istvan
*
#2
Por lo que he visto no me extrañaría que lo metieran en la próxima actualización. No les des ideas!
0
K
11
#1
El_Tio_Istvan
"Distópicamente la polla", dice bien este buen hombre.
0
K
11
#6
disecain
Ostris, el Baity! nunca creí verlo por aquí!
0
K
9
#8
DrEvil
Será una demostración empírica de que nunca falta un tonto para hacer una barbaridad.
El problema no es que crean que somos gilipollas, el problema es que tienen razón...
0
K
9
#5
cunaxa
A día de hoy ya no tiene sentido tener una tele en casa y quien la tiene es por mera costumbre.
0
K
7
#12
Ne0
#5
desarrolla la idea... Si no tienes tele, donde ves las plataformas de streaming, en el móvil, tablet, ordenador? No sé, la comodidad de verla en pantalla grande VS verla con gafas, escucharlo con auriculares o los altavoces de un portátil cuya calidad es inferior a la de una TV normalita. Hay monitores de gran formato, pero el precio suele ser superior al de una tv doméstica, están más dedicados al mundo de señalética digital.
0
K
10
#10
musg0
Compré mi tele inteligente 4k de 60 pulgadas por 540 euros en 2021. Ahora las deben regalar con los cornflakes sin necesidad de gilipolleces orwellianas
0
K
6
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
El problema no es que crean que somos gilipollas, el problema es que tienen razón...