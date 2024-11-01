edición general
Tuvo que ser un español el que planteara la mejor estrategia contra la piratería en videojuegos, y le salió muy bien

Con una España azotada por la piratería, en los ochenta se alcanzó un momento límite: reducir el precio a 875 pesetas.

Torrezzno #2 Torrezzno
"Con una España azotada por la piratería"

Azotadas estarían las distribuidoras. Me acuerdo del sistema anti piratería del monkey island
3 K 42
#5 A_S
#2 la ruleta de piratas, para más jodida estaba la de shadow of the comet. Pedazo aventura gráfica basada en obras de Lovecraft
0 K 9
Torrezzno #8 Torrezzno *
#5 muy guapa si. Y el Gabriel Knight
1 K 25
BastardWolf #11 BastardWolf *
#8 #5 oye nostalgicos, que el artículo creo que está hablando de la epoca 8 bits (spectrum, amststrad...), donde piratear era tan facil como copiar en una doble pletina :-D
1 K 17
ronko #7 ronko
#2 Y de las proporciones de la batería en "el día del tentáculo" en su momento pensé que era un puzzle más y a buscar por la mansión a ver si había algún plano.
1 K 17
Jakeukalane #9 Jakeukalane
#2 ¿Puedes ser menos críptico?
0 K 11
Gry #10 Gry
#9 Se refiere a esto:  media
1 K 27
Dene #14 Dene
#10 nada que no se arreglara fotocopiando la ruleta
Yo tenía una versión dibujada a mano
0 K 11
Xenófanes #12 Xenófanes
#2 Fotocopias, tijeras y cutter. :-D
0 K 10
JackNorte #4 JackNorte
Cuando algo que sale muy bien deja de existir es como el betamax salio muy bien xD No se, para mi salir bien es otra cosa. Pero dadas las opciones en esa epoca el exito en esa epoca y centrandonos en esea epoca, lo compro.
Aunque creo que jamas compre un juego en esa epoca. Alquilar si creo que alquile se podria decir que eso en esa epoca si funciono.
Y ahora se sigue alquilando de otro modo en las diferentes plataformas.
0 K 12
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
Otra cosa no, pero España y la piratería somos un éxito en Hollywood garantizado.
0 K 10
hakcer_dislexico #1 hakcer_dislexico
Y encima hacia unas canciones pegadisimas... xD
0 K 7
Nekobasu #6 Nekobasu
Me sale muro de pago, voto irrelevante.
0 K 6

