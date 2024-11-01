edición general
6 meneos
18 clics
El turrón de marca se convierte en un artículo de lujo con un coste de 33 euros/kilo

El turrón de marca se convierte en un artículo de lujo con un coste de 33 euros/kilo

La almendra, el principal componente de estos dulces, ha pasado de 90-95 euros por 100 kg en 2024 a unos 120 euros en 2025, con picos de 138 euros en junio

| etiquetas: turrón , marca , lujo , inflación
6 0 2 K 60 actualidad
11 comentarios
6 0 2 K 60 actualidad
#1 Quillotro
¡Viva el turrón artesanal!
2 K 33
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro
#1 No hay huevos
0 K 7
pendejo1983 #8 pendejo1983
#1 aún mas caro. 40€/kg aqui. Eso si, no hay color en cuanto a calidad
0 K 9
joffer #2 joffer
Con su pan se lo coman
1 K 23
Elnuberu #3 Elnuberu
A 5€ he visto la Suchard de toda la vida
0 K 19
#6 Quillotro
#3 Y 30 gramos menos, que también cuentan aunque no nos demos cuenta
3 K 54
millanin #9 millanin
#3 A 3 euros lo han puesto en el carrefour por que no vendían.
1 K 16
#10 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#3 ¿La chocolatina esa de chocolate (obviedad redundante), es de toda la vida? 4.75€ lo vi yo el otro día.
0 K 19
jonolulu #11 jonolulu
#3 Eso no es turrón
0 K 13
#5 Feliberto
Ya se comentó aquí en menéame hace unas semanas, este año no habrá turrón en casa, quieres uno de cada y te dejas 25€.
0 K 11

menéame