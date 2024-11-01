·
El turrón de marca se convierte en un artículo de lujo con un coste de 33 euros/kilo
La almendra, el principal componente de estos dulces, ha pasado de 90-95 euros por 100 kg en 2024 a unos 120 euros en 2025, con picos de 138 euros en junio
actualidad
#1
Quillotro
¡Viva el turrón artesanal!
2
K
33
#4
aPedirAlMetro
#1
No hay huevos
0
K
7
#7
insulabarataria
#0
#1
spam
www.meneame.net/search?q=empresas.de&w=links&p=&s=&h=&
0
K
10
#8
pendejo1983
#1
aún mas caro. 40€/kg aqui. Eso si, no hay color en cuanto a calidad
0
K
9
#2
joffer
Con su pan se lo coman
1
K
23
#3
Elnuberu
A 5€ he visto la Suchard de toda la vida
0
K
19
#6
Quillotro
#3
Y 30 gramos menos, que también cuentan aunque no nos demos cuenta
3
K
54
#9
millanin
#3
A 3 euros lo han puesto en el carrefour por que no vendían.
1
K
16
#10
Tunguska08Chelyabinsk13
*
#3
¿La chocolatina esa de chocolate (obviedad redundante), es de toda la vida? 4.75€ lo vi yo el otro día.
0
K
19
#11
jonolulu
#3
Eso no es turrón
0
K
13
#5
Feliberto
Ya se comentó aquí en menéame hace unas semanas, este año no habrá turrón en casa, quieres uno de cada y te dejas 25€.
0
K
11
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
