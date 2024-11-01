Turquía teme que Netanyahu "pueda cometer un nuevo genocidio" en Líbano

“Tememos sinceramente que Netanyahu emprenda un nuevo genocidio bajo el pretexto de combatir a Hezbolá”, declaró el ministro turco de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, exhortando a la comunidad internacional a “tomar medidas inmediatas”. El Ministerio de Salud del Líbano informó el sábado que 826 personas, entre ellas 65 mujeres y 106 niños, murieron en el país desde que estalló la guerra entre Israel y Hezbolá, y que otras 2.009 resultaron heridas.
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Pero si alguien no les para, esto no tendrá fin.
Todos los países tenemos que unirnos.
Primero señalar claramente a USA e Israel como países criminales al margen de la legalidad internacional.
A continuación no acudir a ningún evento, dejarlos absolutamente solos a nivel diplomático, cultural y deportivo.
El mundial de fútbol no se puede celebrar en USA.
Eso se hace sin tirar una sola bomba.
Y que se preparen, que lo próximo será ir a por kebab