Turquía teme que Netanyahu "pueda cometer un nuevo genocidio" en Líbano

“Tememos sinceramente que Netanyahu emprenda un nuevo genocidio bajo el pretexto de combatir a Hezbolá”, declaró el ministro turco de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, exhortando a la comunidad internacional a “tomar medidas inmediatas”. El Ministerio de Salud del Líbano informó el sábado que 826 personas, entre ellas 65 mujeres y 106 niños, murieron en el país desde que estalló la guerra entre Israel y Hezbolá, y que otras 2.009 resultaron heridas.