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Turquía teme que Netanyahu "pueda cometer un nuevo genocidio" en Líbano

Turquía teme que Netanyahu "pueda cometer un nuevo genocidio" en Líbano

“Tememos sinceramente que Netanyahu emprenda un nuevo genocidio bajo el pretexto de combatir a Hezbolá”, declaró el ministro turco de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, exhortando a la comunidad internacional a “tomar medidas inmediatas”. El Ministerio de Salud del Líbano informó el sábado que 826 personas, entre ellas 65 mujeres y 106 niños, murieron en el país desde que estalló la guerra entre Israel y Hezbolá, y que otras 2.009 resultaron heridas.

| etiquetas: turquía , libano , genocidio , israel , netanyahu
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6 comentarios
9 2 0 K 141 actualidad
Asimismov #1 Asimismov
Y así será, lsrael asesinará a quien quiera quedarse en Gaza, Golan y Líbano.
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makinavaja #3 makinavaja
#1 ...y el resto del mundo volverá a hacer... nada.... :wall: :wall:
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manuelpepito #5 manuelpepito
#3 Cuando la vergüenza sea máxima, empezarán las quejas, entonces firmarán un alto el fuego que es papel mojado, y a seguir aniquilando como si no hubiera un mañana. Son escoria pura
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Herumel #2 Herumel
Turquia está jodida, USA aliado de la OTAN está armando a los Kurdos, y los Kurdos hoy están en Iran y mañana en Turquia... es como si USA llegara y armara a ETA en el País Vasco Frances para atacar Francia, y España mirara eso con ojos de.... ¿donde pensamos que acabarán esas armas antes o después?
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#4 Dedalos *
Así es, se creen invencibles por tener bombas nucleares, y tener las espaldas cubiertas por los yankees.

Pero si alguien no les para, esto no tendrá fin.

Todos los países tenemos que unirnos.

Primero señalar claramente a USA e Israel como países criminales al margen de la legalidad internacional.

A continuación no acudir a ningún evento, dejarlos absolutamente solos a nivel diplomático, cultural y deportivo.

El mundial de fútbol no se puede celebrar en USA.

Eso se hace sin tirar una sola bomba.
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Dene #6 Dene
Teme?? Ya está con ello...
Y que se preparen, que lo próximo será ir a por kebab
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menéame