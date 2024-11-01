edición general
Turquía anuncia que rescataría, en caso de necesidad, la flotilla camino a Gaza

La Marina de Turquía contribuirá, si fuera necesario, en las tareas de rescate relacionadas con la Flotilla Sumud que se dirige a la franja de Gaza, anunció este martes el Ministerio de Defensa turco, aunque sin nombrar explícitamente esa iniciativa.

11 comentarios
Destrozo #3 Destrozo *
No se trata de rescatar, hijos de puta, se trata de defender
woody_alien #4 woody_alien
#3 No te comas las comas. Los hijos de puta no ser rescatados ni defendidos.
Destrozo #6 Destrozo
#4 mejor así, gracias. La rabia me pudo.
Spirito #5 Spirito
#3 Se trata de defender, sí, y de humanidad.

Ya debería haber un ejército internacional destrozando a los Israelíes genocidas que se atreven a matar niños, mujeres y hombres indefensos.

Pero sobre todo a niños. HdlgP .
#7 mariopg
#3 venga, que se te ve valiente, más gente como tú necesitan por aquellos lares
cosmonauta #9 cosmonauta
#3 Es de bien nacidos ser agradecidos.
Spirito #1 Spirito *
Erdogan, payaso, cumple alguna vez con algo.

Y dicho esto, le tengo un cariño inmenso a los turcos/as. Son gente entrañable que no se merecen al payaso dictador que tienen.
jonolulu #11 jonolulu
Que irán con escoba y recogedor para recoger las cenizas. Ya
#2 Leon_Bocanegra
Uy, esto no va a gustar a la derechusma patria.
#8 Hollywoodlandia *
Solo dos días más y llegan.
A todos los fascistas de mierda que si ibiza, que si Barcelona, que si mallorca, que si mykonos, que si crucero por las ciudades fiesteras de Europa echándose las fotos que no se echaron el año pasado abrazando a niños en África para subirlas a instangram.

Que si eran pijos con velero y yate de papá cogiendo una escusa para pasarse media vida presumiendo que el estuvo ally con su novia de verano.

A todos los que decían que tanta puta historia para llevar el 5% de la ayuda humanitaria que se lleva a Gaza en un día y que eso era postureo.

A todos vosotros os digo jodeos!!! En dos días llegan y todo habrá merecido la pena.
cosmonauta #10 cosmonauta
#8 Dos días? Pero si están a 270 km!!
