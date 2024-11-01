Turquía anuncia que rescataría, en caso de necesidad, la flotilla camino a Gaza

La Marina de Turquía contribuirá, si fuera necesario, en las tareas de rescate relacionadas con la Flotilla Sumud que se dirige a la franja de Gaza, anunció este martes el Ministerio de Defensa turco, aunque sin nombrar explícitamente esa iniciativa.
| etiquetas: turquía , flotilla , gaza , rescate
Ya debería haber un ejército internacional destrozando a los Israelíes genocidas que se atreven a matar niños, mujeres y hombres indefensos.
Pero sobre todo a niños. HdlgP .
Y dicho esto, le tengo un cariño inmenso a los turcos/as. Son gente entrañable que no se merecen al payaso dictador que tienen.
A todos los fascistas de mierda que si ibiza, que si Barcelona, que si mallorca, que si mykonos, que si crucero por las ciudades fiesteras de Europa echándose las fotos que no se echaron el año pasado abrazando a niños en África para subirlas a instangram.
Que si eran pijos con velero y yate de papá cogiendo una escusa para pasarse media vida presumiendo que el estuvo ally con su novia de verano.
A todos los que decían que tanta puta historia para llevar el 5% de la ayuda humanitaria que se lleva a Gaza en un día y que eso era postureo.
A todos vosotros os digo jodeos!!! En dos días llegan y todo habrá merecido la pena.