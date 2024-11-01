·
Turquía anuncia el derribo de un misil balístico disparado desde Irán por parte de sistemas de la OTAN
Las autoridades de Turquía han anunciado este miércoles el derribo por parte de sistemas de defensa aérea
misil
turquía
otan
actualidad
19 comentarios
#1
HeilHynkel
¿Lanzando 11 interceptores como se ve en un vídeo que rula por ahí?
2
K
43
#2
makinavaja
#1
Sale barato el jueguecito...
1
K
23
#3
HeilHynkel
#2
Sobre todo si fallan, como se vio en el vídeo.
0
K
13
#8
Barriales
#7
el perro ya ha respondido: "no a la guerra"
2
K
37
#10
Macnulti_reencarnado
#8
tú a tu ritmo, no fuerces.
2
K
0
#14
Barriales
#10
no das mas de si.
0
K
7
#15
Macnulti_reencarnado
#14
tomate el tiempo que necesites.
1
K
1
#16
Barriales
#15
eres de corto recorrido.
0
K
7
#17
Macnulti_reencarnado
#16
no tienes que demostrar nada. Nadie te conoce.
0
K
12
#18
Barriales
#17
comprate un amego.
0
K
7
#19
Macnulti_reencarnado
#18
ya madurarás. No te preocupes.
0
K
12
#9
soberao
*
No queda claro en el titular si ha sido el sistema de la OTAN quién ha lanzado el misil de Irán.
1
K
28
#13
johel
¿Le pasamos un curso de etica periodistica al titular?
"Turquía anuncia el derribo de un misil balístico disparado desde Irán por parte de sistemas de la OTAN". No sabia que los sistemas de la otan pudiesen disparar misiles balisticos desde Iran
1
K
13
#5
Onaj
Me alegro mucho.
0
K
12
#11
ur_quan_master
*
No teniamos los españoles baterias patriot en Turquía? Cuanto nos ha costado la fiesta?
0
K
11
#12
meroespectador
Bueno pues toooodo el turismo Europeo, Americano y de otras latitudes que iría para Turquía o Asia (cuyos aviones no puedan pasar por coste o problemas de seguridad en oriente medio) ¿adivinar a que país accesible, sin riesgo de contiendas, amigable con sol y playa se van a dirigir?.
0
K
10
#4
Macnulti_reencarnado
Y ahora que?
1
K
1
#6
Barriales
#4
NarcoFrijolito te responde.
3
K
46
#7
Macnulti_reencarnado
#6
tiene que responder el perro.
1
K
1
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
Sobre todo si fallan, como se vio en el vídeo.