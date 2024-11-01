edición general
9 meneos
17 clics

Turistas rusos en Dubai pasan la noche en sótanos y aparcamientos debido a los ataques iraníes (RU)

Según testigos presenciales, los huéspedes del Hotel 5 Palms de cinco estrellas en Jumeirah se están despertando por las sirenas y el personal. Los están llevando a las plantas inferiores y a los aparcamientos, donde ya se han instalado dormitorios improvisados. Cientos de turistas, incluidas familias con niños pequeños, se ven obligados a dormir en colchones en garajes subterráneos. Allí también se han instalado puestos de comida y agua. Se están enviando alertas de peligro a teléfonos móviles. Las autoridades instan a la población a permanece

| etiquetas: turista , ruso , dubai , iran , bombardeo , hotel
8 1 5 K 72 actualidad
15 comentarios
8 1 5 K 72 actualidad
Comentarios destacados:    
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Debido a los ataques iraníes que sabe dios por qué le habrá dado por ahí a Irán atacar :roll:
4 K 67
Supercinexin #8 Supercinexin
#1 INJUSTIFICADOS E INDISCRIMINADOS

:troll:
1 K 39
#2 pandasucks
El resto de turistas de otras nacionalidades, salieron a buscar bombas. ¿Que cojonoticia es esta?
3 K 56
#3 guillersk
#2 es irónico, irán es aliado de rusia
0 K 11
cosmonauta #7 cosmonauta
#2 Es una web rusa. No sé caracterizan por qué los demás les importe mucho.
1 K 20
#15 candonga1
#2 Estaba yo pensando dónde debe estar escondido nuestro Campechano...
0 K 16
suppiluliuma #14 suppiluliuma
Resumen de los comentarios de este envío: una vez más, los Zazis de MNM defienden el derecho de Ucrania a lanzar ataques contra bielorrusia, por el apoyo de ésta a Rusia en la invasión de Ucrania. :troll:
2 K 17
#6 Kuruñes3.0
Pues ya saben como se siente un ucraniano. Supongo que los turistas indios o angoleños estarán en una azotea sacando fotos.
1 K 15
Aokromes #13 Aokromes
#12 frikear edificios.
0 K 10
#5 Perrota
Que clase de mermado va de turismo a Dubai? Entiendo que el mismo que se va de crucero. Gente sin medio dedo delante.
1 K 4
Aokromes #9 Aokromes
#5 dubai no era un destino peligroso antes
0 K 10
#12 Perrota
#9 No lo digo por los actuales acontecimientos, sino en condiciones normales. Qué haces en el puñetero desierto.
1 K 5
Andreham #11 Andreham
#5 Pues lo fliparias.

Son moros pero son de los buenos. Tienen cosas muy chulis y lujosas.

Y bueno, se mueve cierto mercado con el que se suele relacionar a Filipinas y Singapur.
1 K 23

menéame