Turistas rusos en Dubai pasan la noche en sótanos y aparcamientos debido a los ataques iraníes (RU)

Según testigos presenciales, los huéspedes del Hotel 5 Palms de cinco estrellas en Jumeirah se están despertando por las sirenas y el personal. Los están llevando a las plantas inferiores y a los aparcamientos, donde ya se han instalado dormitorios improvisados. Cientos de turistas, incluidas familias con niños pequeños, se ven obligados a dormir en colchones en garajes subterráneos. Allí también se han instalado puestos de comida y agua. Se están enviando alertas de peligro a teléfonos móviles. Las autoridades instan a la población a permanece