edición general
9 meneos
73 clics
Turista español herido en el último ataque de oso en Japón (ING)

Turista español herido en el último ataque de oso en Japón (ING)

El turista de 44 años fue atacado por detrás mientras caminaba hacia una parada de autobús el domingo.

| etiquetas: japón , osos
8 1 0 K 102 actualidad
9 comentarios
8 1 0 K 102 actualidad
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Se te pasará, cariño. A mí me atacó un oso en Chueca y no me dejó ni rastro.
2 K 25
Mark_ #2 Mark_
#1 OOOOOOHHHHHHHH  media
1 K 22
#5 xavigo
#1 Tú no ibas a cazar tampoco, eh pillin?
0 K 7
mikhailkalinin #9 mikhailkalinin
#5 Ni un puto WhatsApp me ha mandado. Todos los osos son iguales.
0 K 10
Spirito #6 Spirito
#1 Porque eres manso. ¬¬
0 K 8
woody_alien #4 woody_alien
Otro que no sabe pedir una cerveza en inglés correctamente. :troll:
0 K 14
Spirito #8 Spirito
#4 Spanish Bier, spanish happy.

¡Qué más hay que decir, por Tutatis!
0 K 8
Mark_ #3 Mark_
Lo he mirado y no era ningún streamer subnormal (valga la redundancia) de los que andan por Japón violentando a la peña y tocándoles los cojones en el metro o tonterías varias, no.
0 K 12
#7 Ferroviman
Menuda tirada de hide y de move silently que debió sacar el oso, macho....
0 K 9

menéame