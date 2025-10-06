·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11158
clics
Albert Camus, Soto Ivars y la autoconciencia de la maldad
7201
clics
Israel se anuncia en Google para difamar a Greta Thunberg con propaganda oficial
5238
clics
La directora de cine Paula Ortiz da el pregón en Zaragoza y lo que dice deja a la alcaldesa, del PP, con esta cara
4148
clics
Las bailarinas Ouled Naïl: impresionantes fotografías de las mujeres nómadas que cautivaron el desierto [ENG]
4592
clics
"Oreja, entzun, Araba euskaldun". Una historia vasca para ilustrar el panorama
más votadas
527
Cáncer de mama oculto: la negligencia del Gobierno de Moreno Bonilla podría hundir económicamente a la Junta de Andalucía
362
El candidato de Milei a las legislativas dimite tras confesar haber recibido 200.000 dólares de un narcotraficante
383
Begoña Gómez reclama al juez los nombres y las funciones de todos los asistentes de las mujeres de los presidentes de Gobierno
479
Los hospitales de Madrid marcan su récord de adjudicaciones opacas: cientos de millones en contratos troceados y sin detallar
481
Masiva manifestación en Madrid en apoyo a Palestina y contra Netanyahu
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
73
clics
Turista español herido en el último ataque de oso en Japón (ING)
El turista de 44 años fue atacado por detrás mientras caminaba hacia una parada de autobús el domingo.
|
etiquetas
:
japón
,
osos
8
1
0
K
102
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
1
0
K
102
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
mikhailkalinin
Se te pasará, cariño. A mí me atacó un oso en Chueca y no me dejó ni rastro.
2
K
25
#2
Mark_
#1
OOOOOOHHHHHHHH
1
K
22
#5
xavigo
#1
Tú no ibas a cazar tampoco, eh pillin?
0
K
7
#9
mikhailkalinin
#5
Ni un puto WhatsApp me ha mandado. Todos los osos son iguales.
0
K
10
#6
Spirito
#1
Porque eres manso.
0
K
8
#4
woody_alien
Otro que no sabe pedir una cerveza en inglés correctamente.
0
K
14
#8
Spirito
#4
Spanish Bier, spanish happy.
¡Qué más hay que decir, por Tutatis!
0
K
8
#3
Mark_
Lo he mirado y no era ningún streamer subnormal (valga la redundancia) de los que andan por Japón violentando a la peña y tocándoles los cojones en el metro o tonterías varias, no.
0
K
12
#7
Ferroviman
Menuda tirada de hide y de move silently que debió sacar el oso, macho....
0
K
9
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
¡Qué más hay que decir, por Tutatis!