edición general
8 meneos
39 clics

Turista británica paralizada por virus estomacal denuncia que tres hospitales "racistas" la rechazaron en Tenerife [EN]

Alegó que la negaron el servicio por ser inglesa: "el problema no era solo la barrera del idioma; fueron increíblemente despectivos y, honestamente, parecían bastante racistas. Simplemente no querían ayudar". Ello la obligó a acudir a un hospital privado. "Precisamente por eso siempre contratamos un seguro de viaje privado. Las clínicas privadas te tratan con respeto y atienden a todas las nacionalidades, no solo a los locales. Por suerte, acabé en el hospital correcto, no me entendieron, ni yo a ellos, pero hicieron lo mejor que pudieron".

| etiquetas: canarias , tenerife , turista , británica , hospitales , racismo
7 1 3 K 39 ocio
7 comentarios
7 1 3 K 39 ocio
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Suena a campaña de hospitales privados aprovechando que los guiris se quieren hacer un simpa porque cogieron un virus en el hotel

Pelea entre el sector sanitario y turístico, pelea entre ratas con linkin park de fondo
2 K 44
#7 Hombre_de_Estado
Entré a la noticia, y joder, creo que he visto ya esa cara 10.000 veces desde 2020. El hospital pensaría que era siempre la misma hipocondriaca que visitaba el hospital 6 veces al día :troll:
1 K 29
rogerius #6 rogerius
#5 Antiguas pero ilustrativas.
0 K 20
Pertinax #1 Pertinax *
Hay que menear esto para que se enteren todos los británicos. Cuanto antes, mejor. Sea cierto o falso, igual da, es el Mirror. Que lo expliquen ellos.
1 K 25
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
que de las gracias que no la mandaron a la consulta del balcon
1 K 19
Cachopín #4 Cachopín
No quería pagar. Fin.
0 K 10

menéame