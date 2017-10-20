Turista británica paralizada por virus estomacal denuncia que tres hospitales "racistas" la rechazaron en Tenerife [EN]

Alegó que la negaron el servicio por ser inglesa: "el problema no era solo la barrera del idioma; fueron increíblemente despectivos y, honestamente, parecían bastante racistas. Simplemente no querían ayudar". Ello la obligó a acudir a un hospital privado. "Precisamente por eso siempre contratamos un seguro de viaje privado. Las clínicas privadas te tratan con respeto y atienden a todas las nacionalidades, no solo a los locales. Por suerte, acabé en el hospital correcto, no me entendieron, ni yo a ellos, pero hicieron lo mejor que pudieron".
| etiquetas: canarias , tenerife , turista , británica , hospitales , racismo
Pelea entre el sector sanitario y turístico, pelea entre ratas con linkin park de fondo
www.elmundo.es/baleares/2017/10/20/59e9ebefe5fdea81528b4609.html
www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40373723