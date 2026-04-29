edición general
9 meneos
52 clics
Un turista alemán muere en Egipto después de que una cobra se metiera en sus pantalones durante un espectáculo de encantador de serpientes y lo mordiera

Un turista alemán muere en Egipto después de que una cobra se metiera en sus pantalones durante un espectáculo de encantador de serpientes y lo mordiera

Lo que comenzó como unas vacaciones en las playas del Mar Rojo terminó en tragedia para un turista alemán de 57 años, quien murió después de ser mordido por una serpiente durante un espectáculo de encantadores de serpientes en un hotel de Hurghada. El encantador permitió que uno de los reptiles interactuara con personas del público. Según la policía “El encantador de serpientes dejó que una de las serpientes se metiera en los pantalones” del turista y lo mordió. Personal de emergencia intentó reanimarlo pero falleció por envenenamiento.

| etiquetas: egipto , hurghada , turista , encantador , serpientes , cobra
7 2 1 K 89 actualidad
12 comentarios
7 2 1 K 89 actualidad
Comentarios destacados:    
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Tienes una cobra en los pantalones o te alegras de verme?
4 K 58
#2 Ominous
Qué cojones? Pensaba que les arrancaban los colmillos a estas serpientes para que no pasaran estas cosas.
2 K 28
#5 lectordigital
#2 yo había leído que les estirpaban las glándulas que producen veneno
0 K 11
UnoYDos #6 UnoYDos *
Lo siento por la familia, pero hay que ser poco listo para dejarte meter un animal venenoso entre la ropa bajo la justificación de "esta encantado". El encantamiento de serpientes es una pantomima. No bailan siguiendo la música, persiguen visualmente una amenaza (la flauta). Y si. #2 eso es lo normal. Pero esto es como la escalada, las hay mas seguras y menos. Este hombre dicidió ir mas allá de lo normal.
1 K 18
JohnnyQuest #10 JohnnyQuest
#2 Qué cojones es justo lo que pensaría la cobra antes de morder…
2 K 30
Kyoko #11 Kyoko
#3 A ver, hay turistas que es para darles de comer aparte, pero leido el envío, la culpa es del "encantador" de serpientes. Haces un espectáculo y como guinda ofreces a los espectadores a interactuar con la serpiente, pues es tu responsabilidad que no sea peligrosa. En principio no se dice en ninguna parte que fuera culpa del turista.
#2 Yo había oido que les hacían escupir todo el veneno posible antes del espectaculo para disminuir la peligrosidad (no lo elimina pero baja mucho).
Ejemplo aqui youtu.be/-e5Rb6ybxqo?si=XarzAyF5mm2iDEjR
0 K 10
josde #8 josde *
Y la cobra esta bien o tambien murió envenenada. :-D
0 K 20
#1 PerritaPiloto
La cobra le mordió la cobra.
1 K 17
vvega #12 vvega
#1 La picadura de la cobra gay no perdona...
0 K 10
Dene #3 Dene *
Este tipo con la cobra supera de mucho a los perfidos y sus balcones en turismo al limite
0 K 12
Sacronte #9 Sacronte
#3 A eso venia, el balconing egipcio
0 K 10
strike5000 #7 strike5000
Murió sintiendo lo que es tener "una serpiente en los pantalones", algo de lo que pocos pueden presumir.  media
0 K 10

menéame