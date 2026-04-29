Un turista alemán muere en Egipto después de que una cobra se metiera en sus pantalones durante un espectáculo de encantador de serpientes y lo mordiera

Lo que comenzó como unas vacaciones en las playas del Mar Rojo terminó en tragedia para un turista alemán de 57 años, quien murió después de ser mordido por una serpiente durante un espectáculo de encantadores de serpientes en un hotel de Hurghada. El encantador permitió que uno de los reptiles interactuara con personas del público. Según la policía “El encantador de serpientes dejó que una de las serpientes se metiera en los pantalones” del turista y lo mordió. Personal de emergencia intentó reanimarlo pero falleció por envenenamiento.