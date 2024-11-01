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Los tuiteros resumen las declaraciones de Rajoy y Cospedal por la 'Kitchen': "Pa ke kieres saber eso JAJA saludos"

Los tuiteros resumen las declaraciones de Rajoy y Cospedal por la 'Kitchen': "Pa ke kieres saber eso JAJA saludos"

Día muy esperado el de este jueves en el juicio por la Kitchen por las declaraciones como testigos de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, que se pueden resumir en: "Pa ke kieres saber eso JAJA saludos"

| etiquetas: tuiteros , resumen , declaraciones , rajoy , cospedal , kitchen
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3 comentarios
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Moderdonia #1 Moderdonia *
- Señor M. Rajoy, ¿cómo se declara?
-Indecente.
-¡Es Inocente!
-Gracias Sr Juez. Mire ushhhted. Adiós.
-¡Es listo el barbas Cabrón!
2 K 51
cocolisto #3 cocolisto
"A Rajoy y Cospedal no los están juzgando, los están entrevistando".
1 K 36
Malinke #2 Malinke
No sigo el juicio y este envío ha servido para saber que ni la Abogacía del Estado ni el Ministerio Físcal no tienen nada que preguntar al respecto.

Por lo visto cuatro policías, que pasaban por allí, se dedicaron a seguir e investigar a Bárcenas, vete tú a saber por qué.
1 K 27

menéame