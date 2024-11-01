Los tuiteros resumen las declaraciones de Rajoy y Cospedal por la 'Kitchen': "Pa ke kieres saber eso JAJA saludos"

Día muy esperado el de este jueves en el juicio por la Kitchen por las declaraciones como testigos de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, que se pueden resumir en: "Pa ke kieres saber eso JAJA saludos"
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-Indecente.
-¡Es Inocente!
-Gracias Sr Juez. Mire ushhhted. Adiós.
-¡Es listo el barbas Cabrón!
Por lo visto cuatro policías, que pasaban por allí, se dedicaron a seguir e investigar a Bárcenas, vete tú a saber por qué.