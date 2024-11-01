Tucker Carlson declarado Antisemita del Año

Tucker Carlson, personalidad de los medios e influenciador social asociado con círculos de derecha en EE. UU., ha sido nombrado ” Antisemita del Año ” por la organización judía estadounidense StopAntisemitism En una entrevista con el New York Post , la directora de la organización, Liora Rez, dijo que Carlson promueve un discurso divisivo, lleno de odio y peligroso, y que durante el año pasado entrevistó a varias figuras simpatizantes de Hitler.