edición general
7 meneos
11 clics

Tucker Carlson declarado Antisemita del Año

Tucker Carlson, personalidad de los medios e influenciador social asociado con círculos de derecha en EE. UU., ha sido nombrado ” Antisemita del Año ” por la organización judía estadounidense StopAntisemitism En una entrevista con el New York Post , la directora de la organización, Liora Rez, dijo que Carlson promueve un discurso divisivo, lleno de odio y peligroso, y que durante el año pasado entrevistó a varias figuras simpatizantes de Hitler.

| etiquetas: tucker carlson , antisemita , judío , israel
6 1 0 K 101 actualidad
10 comentarios
6 1 0 K 101 actualidad
Comentarios destacados:    
carakola #1 carakola
Pues con la manipulación que hacen del antisemitismo los sionistas es un premio que honra a cualquiera.
7 K 89
ElUltimoMono #4 ElUltimoMono
#1 WOW! Simplemente WOW
Después de utilizar el genocidio en Gaza por parte de Israel para lavarle la cara a este tipo ya solo se puede ir más allá diciendo que a lo mejor Hitler llevaba razón.
0 K 10
carakola #7 carakola
#4 Estás desquiciado por la propaganda. Los sionistas intentan identificar el término judío, israel y sionsimo. Y hacen ofensiva en todos lados: www.meneame.net/m/politica/persecucion-contra-vanina-biasi-camara-casa
Si has interpretado que le hago una oda a Carlson, te lo estás imaginando. Lo que no voy a hacer es taparme los oídos cuando se le nombre o hable, como hacen muchos gilipollas y propagandistas sin escrúpulos.
0 K 19
ElUltimoMono #8 ElUltimoMono
#7 "Si has interpretado que le hago una oda a Carlson" lo has hecho, literalmente.
0 K 10
themarquesito #5 themarquesito
Nick Fuentes estará que trina por no haberse llevado el premio
1 K 32
#3 chocoleches
No se lo han dado a Francesca Albanese? Tongo!
1 K 22
#6 sliana
es equivalente al premio planeta. se lo dan al famoso, pero hay mucha mas gente anonima que lo merece muchisimo mas. curiosamente, los palestinos no esten entre ellos.
1 K 17
anonimo115 #9 anonimo115
Puede sentirse orgulloso
0 K 10
#2 unocualquierax
¿ Y no hay una "Asociacióndestophijosdelagranputadesionistas" ?
0 K 9

menéame