Tucker Carlson califica a Trump de “esclavo” que “no puede tomar sus propias decisiones” [ENG]

Tucker Carlson ha calificado a Donald Trump de “esclavo” que “no puede tomar sus propias decisiones”, en la última escalada del enfrentamiento entre los dos antiguos aliados. “Siempre me ha caído bien Trump y todavía siento pena por él, como la siento por todos los esclavos”, dijo Carlson en Newsmax el viernes. “Está limitado por otras fuerzas. No puede tomar sus propias decisiones. Es terrible verlo.”
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Aquí Carlson dejando claro en la BBC, que criticar a Benjamín Netanyahu y lo que defiende no es antisemitismo.
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Es llamativo cómo Trump, ya frontalmente enemistado con los MAGAs que le encumbraron, está cavando su propia tumba a marchas forzadas por iniciar, a petición de Israel, una guerra que él nunca necesitó y que ahora no puede finalizar.
Ya lo digo en #1, pero cuando Carlson habla de “otras fuerzas” que tienen a Trump como “esclavo” y le impiden tomar sus propias decisiones, la interpretación más clara es que se refiere a la influencia israelí o del lobby pro-Israel.
Otra cosa es que Carlson tenga miedo a que le llamen antisemita, y por eso no sea explícito.
Cuidado con darle mucha cancha a este tipo.