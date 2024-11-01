Tucker Carlson califica a Trump de “esclavo” que “no puede tomar sus propias decisiones” [ENG]

Tucker Carlson ha calificado a Donald Trump de “esclavo” que “no puede tomar sus propias decisiones”, en la última escalada del enfrentamiento entre los dos antiguos aliados. “Siempre me ha caído bien Trump y todavía siento pena por él, como la siento por todos los esclavos”, dijo Carlson en Newsmax el viernes. “Está limitado por otras fuerzas. No puede tomar sus propias decisiones. Es terrible verlo.”