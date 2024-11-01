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Tucker Carlson califica a Trump de “esclavo” que “no puede tomar sus propias decisiones” [ENG]

Tucker Carlson califica a Trump de “esclavo” que “no puede tomar sus propias decisiones” [ENG]

Tucker Carlson ha calificado a Donald Trump de “esclavo” que “no puede tomar sus propias decisiones”, en la última escalada del enfrentamiento entre los dos antiguos aliados. “Siempre me ha caído bien Trump y todavía siento pena por él, como la siento por todos los esclavos”, dijo Carlson en Newsmax el viernes. “Está limitado por otras fuerzas. No puede tomar sus propias decisiones. Es terrible verlo.”

| etiquetas: tucker , carlson , trump , esclavo
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7 comentarios
19 2 0 K 202 actualidad
#1 Grahml *
Evidentemente Carlson se refiere a Trump como esclavo del sionismo procedente de Israel.

Aquí Carlson dejando claro en la BBC, que criticar a Benjamín Netanyahu y lo que defiende no es antisemitismo.

x.com/i/status/2043285953481994613

Es llamativo cómo Trump, ya frontalmente enemistado con los MAGAs que le encumbraron, está cavando su propia tumba a marchas forzadas por iniciar, a petición de Israel, una guerra que él nunca necesitó y que ahora no puede finalizar.
4 K 80
#7 Grahml *
#4 "Por lo que sea"

xD

Ya lo digo en #1, pero cuando Carlson habla de “otras fuerzas” que tienen a Trump como “esclavo” y le impiden tomar sus propias decisiones, la interpretación más clara es que se refiere a la influencia israelí o del lobby pro-Israel.

Otra cosa es que Carlson tenga miedo a que le llamen antisemita, y por eso no sea explícito.
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Tucker Carlson ha pasado a ser un peligroso woke de derechas desde que se ha empezado a meter públicamente con Israel y Trump
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#3 CosaCosa
Y no se equivoca
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cocolisto #4 cocolisto
Por lo que sea the independent no hace referencia a Israel como el amo del esclavo.
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#5 konde1313
Y de qué están hechas las cadenas que lo tienen esclavizado? :troll:
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WcPC #6 WcPC
Carlson si es listo y podría ser el Hitler de USA...
Cuidado con darle mucha cancha a este tipo.
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menéame