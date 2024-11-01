Tucker Carlson acusa a la CIA de espiarlo, dice que EEUU busca declararlo agente extranjero

Tucker Carlson afirmó que la CIA intervino sus mensajes con contactos en Irán y que EU evalúa acusarlo como agente extranjero, lo cual negó. Carlson alegó que funcionarios de inteligencia estadunidenses accedieron a sus mensajes de texto y están considerando acusarlo de actuar en nombre de una potencia extranjera: “el otro día me enteré de que la CIA está preparando una denuncia penal en mi contra”, aseguró, “¿Cuál es el delito? Hablar con gente en Irán antes de la guerra”. De acuerdo con la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, es ilegal