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Tucker Carlson acusa a la CIA de espiarlo, dice que EEUU busca declararlo agente extranjero

Tucker Carlson acusa a la CIA de espiarlo, dice que EEUU busca declararlo agente extranjero

Tucker Carlson afirmó que la CIA intervino sus mensajes con contactos en Irán y que EU evalúa acusarlo como agente extranjero, lo cual negó. Carlson alegó que funcionarios de inteligencia estadunidenses accedieron a sus mensajes de texto y están considerando acusarlo de actuar en nombre de una potencia extranjera: “el otro día me enteré de que la CIA está preparando una denuncia penal en mi contra”, aseguró, “¿Cuál es el delito? Hablar con gente en Irán antes de la guerra”. De acuerdo con la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, es ilegal

| etiquetas: tucker carlson , cia , eeuu , irán , espionaje
15 3 0 K 174 actualidad
5 comentarios
15 3 0 K 174 actualidad
Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Qué putísimo asco de país EEUU.

No entiendo cómo la diáspora de gente saliendo de allí no es aún mayor. No viviría en ese pozo de mierda así me arrastrasen a la fuerza a hacerlo.
3 K 37
Aokromes #5 Aokromes
#1 a mi ni aun pagandome 7 u 8 digitos al año viviria alla.
0 K 10
capitan__nemo #2 capitan__nemo
Otro que apoyó y promovió maga y ahora se lamenta. Otro supuestamente (porque este con tal de llamar la atencion) afectado por el leopardo comecaras.
Se le recuerda la entrevista masaje a Putin. Muy periodista no es.
0 K 19
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Teóricamente la CIA creo que no puede actuar dentro de las fronteras de EEUU ¿no será el FBI, la NSA, el ICE , el KKK, ...?
0 K 17
themarquesito #4 themarquesito
#3 La CIA le habría espiado cuando estuvo de ruta por Oriente Medio
2 K 57

menéame