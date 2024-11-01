"¿Tú qué hiciste durante el genocidio?": la provocadora pregunta con que la escritora Arwa Mahdawi reflexiona sobre la ofensiva de Israel en Gaza

A casi un mes del alto el fuego acordado en Gaza, la violencia no ha cesado. Y es incierto qué sucedera en las siguientes fases del plan anunciado en septiembre por el presidente estadounidense Donald Trump. En el incidente más sangriento desde el anuncio del acuerdo, una ola de ataques israelíes el 28 de octubre dejó más de 100 muertos incluyendo 46 niños, según el Ministerio de Salud de la Franja. El gobierno israelí justificó la acción al acusar a Hamás de violar el alto el fuego y atacar a soldados israelíes.