·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12724
clics
Kim Dotcom: Palantir ha sido hackeado
10521
clics
Trump lanza una amenaza sobre las midterms en Truth Social
5935
clics
Mapa topológico del mundo: al margen de consideraciones geométricas
6322
clics
Las familias rotas de 'El Juego de tu Vida', las demandas de divorcio y custodia provocadas por las confesiones pagadas del programa
5201
clics
Hace meses Mallorca empezó a multar a conductores en su ZBE. Ahora tiene un problema con los turistas alemanes
más votadas
793
El escándalo de las VPO salpica a las élites de Alicante y al PP: familias adineradas y sueldos de 70.000 euros se adjudicaron pisos protegidos
288
Robert Duvall, actor versátil sin apenas iguales, muere a los 95 años. (ENG)
286
Díaz firma con los sindicatos la subida del SMI, con la presencia de Sánchez
251
El 'sueño americano' a los 76 años: con medio pulmón y un marcapasos, conduce un Uber cada noche porque la sanidad privada le arruinó
281
Codirector del oscarizado ‘No other land’ vuelve a ser agredido por soldados israelíes
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
15
clics
El TS avala la caza del lobo solo cuando no exista otra alternativa para evitar daños al ganado
La sentencia del TS establece doctrina y rechaza un recurso del Gobierno de Cantabria. El pronunciamiento del alto tribunal concluye que la muerte de ejemplares debe ser "selectiva"
|
etiquetas
:
tribunal supremo
,
caza
,
lobo
,
medio ambiente
8
2
0
K
121
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
0
K
121
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Verdaderofalso
*
Pues habiendo como alternativa poner perros pastores, recoger el ganado y los propios ganaderos ya valdría para no cazarlos
www.meneame.net/story/david-martin-ganadero-contra-demagogia-debate-lo
4
K
61
#5
XtrMnIO
*
El "cuidar del ganado" no es una opción, no?
Recogerlo, vigilarlo, defenderlo ya si eso ya tal...
1
K
25
#6
oceanon3d
#5
Perros adiestrados = -99.99% de ataque de lobos al ganado.
1
K
22
#8
cocolisto
Vale para el lobo, vale para el supremo y algunas de sus sentencias.
0
K
20
#1
Pitchford
*
Relacionada:
www.meneame.net/story/supremo-anula-programa-control-lobo-asturias
0
K
17
#4
Tarod
Vale más un lobo que un cazador. Así que no.
0
K
14
#7
Ludovicio
¿Y quien decide cuando no hay otra opción?
0
K
12
#3
riz
Un poco de cordura
1
K
2
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.meneame.net/story/david-martin-ganadero-contra-demagogia-debate-lo
Recogerlo, vigilarlo, defenderlo ya si eso ya tal...
www.meneame.net/story/supremo-anula-programa-control-lobo-asturias