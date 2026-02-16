edición general
El TS avala la caza del lobo solo cuando no exista otra alternativa para evitar daños al ganado

La sentencia del TS establece doctrina y rechaza un recurso del Gobierno de Cantabria. El pronunciamiento del alto tribunal concluye que la muerte de ejemplares debe ser "selectiva"

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Pues habiendo como alternativa poner perros pastores, recoger el ganado y los propios ganaderos ya valdría para no cazarlos
www.meneame.net/story/david-martin-ganadero-contra-demagogia-debate-lo
XtrMnIO #5 XtrMnIO
El "cuidar del ganado" no es una opción, no?

Recogerlo, vigilarlo, defenderlo ya si eso ya tal...
oceanon3d #6 oceanon3d
#5 Perros adiestrados = -99.99% de ataque de lobos al ganado.
cocolisto #8 cocolisto
Vale para el lobo, vale para el supremo y algunas de sus sentencias.
Tarod #4 Tarod
Vale más un lobo que un cazador. Así que no.
Ludovicio #7 Ludovicio
¿Y quien decide cuando no hay otra opción?
riz #3 riz
Un poco de cordura :hug:
