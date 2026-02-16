El Supremo anula el programa de control del lobo en Asturias

El alto tribunal admite que la situación generada presenta un carácter «ciertamente singular» dado que, tras la nueva reforma del LESPRE en 2025, las disposiciones que ahora se declaran nulas podrían ser nuevamente aprobadas conforme al nuevo régimen de protección aplicable a la especie silvestre tras dicha reforma
| etiquetas: asturias , lobo
-Creo que se refieren al Control Programado Asturiano de Lobos.
-Ni hablar, es el de Lobos Asturianos Controlados por Programa.
-Que va, esto va según el Asturianos Controlados por Lobos Programados.
-Son los Lobos Asturianos Programados para el Control.
Y así.