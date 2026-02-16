edición general
El Supremo anula el programa de control del lobo en Asturias

El Supremo anula el programa de control del lobo en Asturias

El alto tribunal admite que la situación generada presenta un carácter «ciertamente singular» dado que, tras la nueva reforma del LESPRE en 2025, las disposiciones que ahora se declaran nulas podrían ser nuevamente aprobadas conforme al nuevo régimen de protección aplicable a la especie silvestre tras dicha reforma

etiquetas: asturias , lobo
#1 Pitchford
Menudo embrollo legislativo, pero el caso es que, mientras el Tribunal Superior de Asturias dictó sentencia en sentido contrario a ésta del Supremo (qué difícil debe ser entender las leyes), ya han liquidado a 39 de los 50 lobos condenados, así que misión cumplida. Y Cabañeros, el Monte de El Pardo y el Sistema Iberico Sur sin lobos. Haberlos translocado ni hablar.
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
#1 Problemas complejos, soluciones fáciles: escopeteros matando a diestro y siniestro y arreglado.
maspipinobreve #3 maspipinobreve
#1
-Creo que se refieren al Control Programado Asturiano de Lobos.
-Ni hablar, es el de Lobos Asturianos Controlados por Programa.
-Que va, esto va según el Asturianos Controlados por Lobos Programados.
-Son los Lobos Asturianos Programados para el Control.
Y así.
