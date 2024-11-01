Trump sigue mintiendo sobre la inflación mientras su economía fracasa [Ing]

Trump afirma que la inflación bajó porque ganó las elecciones. Los datos históricos no lo confirman. Trump ha mentido constantemente a la opinión pública sobre el empeoramiento de la situación económica bajo su mandato. En lugar de abordar los problemas que se están produciendo bajo su presidencia, Trump ha afirmado que, a pesar de que millones de estadounidenses ven cómo suben los precios, eso no está ocurriendo. Cuando el precio de la gasolina superó los 4 dólares por galón de media, declaró a los periodistas la semana pasada que «no están…