Trump siembra la confusión sobre el futuro de Venezuela al halagar por igual a Delcy Rodríguez y María Corina Machado

Donald Trump utiliza las dos manos para jugar con el destino venezolano. Una la tiende hacia "presidenta encargada", Delcy Rodríguez, mientras la otra sugiere un posible acompañamiento de Corina Machado en su proyecto. Las señales, emitidas al mismo tiempo, en una rueda de prensa, provocaron otra ola de desconcierto en Caracas. "Una mujer increíblemente amable hizo algo extraordinario hace unos días", dijo el multimillonario sobre la dirigente de derechas que le obsequió su medalla del Premio Nobel de la Paz.

Mltfrtk
El presidente violador haciendo cosas.
rogerius
Que se ha tirado un pedo, el Trump ergo…
Herrerii
Mejor hablar de esto que hablar de la lista Epstein ;)
CharlesBrowson
lucha en el barro! que haga un cupula del trueno!
DavidEF
#1 ¡Dos mujeres entran! ¡Una sale!
skaworld
Una de las dos ha sido sobornada por los estados unidos para actuar como un perrito faldero de la administracion Trump y... Ahora le cuesta distinguir cual es
nemeame
Todavía no ha decidido que dientes raspan menos
Nasser
Todo depende si se tomó la pastilla verde o la pastilla azul, cosas de la esquizofrenia.
lordban
Ninguna confusión, es un mensaje a Delcy, o hace caso o ya tienen su remplazo listo y acaba en la misma celda de Maduro.
Suigetsu
#3 Además que ya contestó en una entrevista a la pregunta. No quiere otro Irak donde se cargaron a todo el gobierno y funcionarios para que estos acabaran montando un ISIS. Prefieren que sigan los mismos pero con otro jefe, o sea él.
lordban
#5 De hecho nadie quiere eso, ojala todas las intervenciones fueran como esta.
