Trump siembra la confusión sobre el futuro de Venezuela al halagar por igual a Delcy Rodríguez y María Corina Machado

Donald Trump utiliza las dos manos para jugar con el destino venezolano. Una la tiende hacia "presidenta encargada", Delcy Rodríguez, mientras la otra sugiere un posible acompañamiento de Corina Machado en su proyecto. Las señales, emitidas al mismo tiempo, en una rueda de prensa, provocaron otra ola de desconcierto en Caracas. "Una mujer increíblemente amable hizo algo extraordinario hace unos días", dijo el multimillonario sobre la dirigente de derechas que le obsequió su medalla del Premio Nobel de la Paz.