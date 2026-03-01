edición general
Trump revela que EE. UU. destruyó 9 buques navales iraníes “importantes” , y que “va a por el resto” [ENG]

President Trump presumió el domingo de que Estados Unidos hundió nueve buques de guerra iraníes y “destruyó en gran medida” el cuartel general naval de Teherán. “Acabo de ser informado de que hemos destruido y hundido 9 barcos de la Marina iraní, algunos de ellos relativamente grandes e importantes”, publicó Trump en Truth Social. “Vamos a por el resto — ¡Pronto también estarán flotando en el fondo del mar!” “En otro ataque, destruimos en gran parte su cuartel general naval”, añadió el presidente.

g3_g3
¡Pronto también estarán flotando en el fondo del mar! :shit:

aPedirAlMetro
#2 venia a lo mismo... :shit:

themarquesito
#2 Pensaba que sería un error de traducción, pero no lo es. Textualmente pone "They will be soon floating at the bottom of the sea, also!".
truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116155069503653714

woody_alien
#2 Todos flotan ahí abajo ...  media

Pertinax
Peleando por el Nobel de la Paz con ahínco. De las más de 100 niñas asesinadas en la escuela, en cambio, no ha dicho nada. Qué olvido más tonto.

surco
#1 Sin duda. La mejor forma de que te den el Nobel de la paz es liándola parda. Si lo haces constantemente, tarde o temprano te lo darán para tratar de que dejes de joder. Hay un montón de ejemplos :roll:

Grahml
Llamativo que llevamos ya varios años escuchando a tarados, incluyendo al mismo presidente de los EEUU, que Donald Trump se merece el premio Nobel de la Paz.

Para luego el cafre psicópata de él, publicar mensajes de este pelo.

Imposible cruzarte con nada más absurdo.

Y el mundo no sólo callando ante la aberración y el insulto que es tener a un Trump de dirigente, sino que además hay que estar viendo cómo le lamen asquerosamente el culo.  media

ElenaCoures1
#4 No olvides que Irán es odiada por muchos países vecinos debido a sus injerencias durante décadas
Porque es un país chiita en un conjunto de países musulmanes sunitas
Así que no esperes que nadie felicite a Trump por su "gran gesta" (tampoco es que sea una hazaña" que digamos) pero no van a censurarle directamente; como mucho con la boca pequeña

pcmaster
¿Cuéntos buques ha perdido EEUU?

ElenaCoures1
Algunos grandes
O sea, que la mayoría son lanchas de mierda

pcmaster
#6 Pero todos son navales. Porque podrían ser buques no navales. xD

ElenaCoures1
#7 Pues si miras los que tienen en el Caspio...

guillersk
#6 tampoco es que tuvieran mucho mas


