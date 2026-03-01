Trump revela que EE. UU. destruyó 9 buques navales iraníes “importantes” , y que “va a por el resto” [ENG]

President Trump presumió el domingo de que Estados Unidos hundió nueve buques de guerra iraníes y “destruyó en gran medida” el cuartel general naval de Teherán. “Acabo de ser informado de que hemos destruido y hundido 9 barcos de la Marina iraní, algunos de ellos relativamente grandes e importantes”, publicó Trump en Truth Social. “Vamos a por el resto — ¡Pronto también estarán flotando en el fondo del mar!” “En otro ataque, destruimos en gran parte su cuartel general naval”, añadió el presidente.
Para luego el cafre psicópata de él, publicar mensajes de este pelo.
Imposible cruzarte con nada más absurdo.
Y el mundo no sólo callando ante la aberración y el insulto que es tener a un Trump de dirigente, sino que además hay que estar viendo cómo le lamen asquerosamente el culo.
Porque es un país chiita en un conjunto de países musulmanes sunitas
Así que no esperes que nadie felicite a Trump por su "gran gesta" (tampoco es que sea una hazaña" que digamos) pero no van a censurarle directamente; como mucho con la boca pequeña
O sea, que la mayoría son lanchas de mierda