Trump revela que EE. UU. destruyó 9 buques navales iraníes “importantes” , y que “va a por el resto” [ENG]

President Trump presumió el domingo de que Estados Unidos hundió nueve buques de guerra iraníes y “destruyó en gran medida” el cuartel general naval de Teherán. “Acabo de ser informado de que hemos destruido y hundido 9 barcos de la Marina iraní, algunos de ellos relativamente grandes e importantes”, publicó Trump en Truth Social. “Vamos a por el resto — ¡Pronto también estarán flotando en el fondo del mar!” “En otro ataque, destruimos en gran parte su cuartel general naval”, añadió el presidente.