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Trump responde al cuestionamiento de Merz sobre el plan de EEUU con Irán: "No me extraña que a Alemania le vaya tan mal"

Trump responde al cuestionamiento de Merz sobre el plan de EEUU con Irán: "No me extraña que a Alemania le vaya tan mal"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado este martes que el canciller de Alemania, Friedrich Merz, "no tiene ni idea de lo que está diciendo", tras las declaraciones de este último en las cuales cuestionaba si "realmente" Washington tiene una estrategia "convincente" para sus negociaciones con Irán, al tiempo que ha manifestado no extrañarle que al país europeo "le vaya tan mal". "El canciller de Alemania, Friedrich Merz, cree que no pasa nada si Irán tiene un arma nuclear. ¡No tiene ni idea de lo que está diciendo!..."

| etiquetas: trump , merz , alemania , eeuu , irán
5 1 0 K 71 politica
11 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 fzman
En realidad a quién le está yendo fatal es a USA. No saben qué hacer y el anaranjado se dedica a disimular mintiendo sobre supuestas negociaciones que ni existen.
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laveolo #4 laveolo
#1 Saben exactamente qué hacer: capitular, negociar condiciones en los términos que Iran decida y cerrar el tema.

No lo pueden hacer porque sería la caída política de Trump y el lobby sionista tampoco lo permitiría. Así que van a ignorar el problema a ver si se lo soluciona otro.
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#5 Dav3n *
#1 A ver, ambas cosas no son excluyentes: les va fatal a ambos y peor que les va a ir en un futuro.

Negar la realidad por alineamiento político es un poco absurdo cuando tienes en portada una noticia que te resume hacia donde va Alemania: a la destrucción del bienestar en pro de la guerra.

Trump es infame, pero Merz, el exBlackRock, no es que sea mucho mejor para su país (un tipo que ha llegado a inventarse ataques con drones rusos para justificar la deriva oficial otánica, por ejemplo).

Es más, Alemania, en todo lo que respecta a EEUU e Israel, demuestra mucho lirili y poco lerele.
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Fariseo #7 Fariseo
#1 Por desgracia, los peor parados ahora y en el futuro es la población Iraní. Entre las nuevas sanciones de la UE a Irán y el bloqueo marítimo de USA, su sufrimiento no va a acabar.
La pregunta es cuánto puede aguantar la economía Iraní hasta el colapso total.
Seguro, el coste para USA es descomunal pero son ellos los que imprimen los billetes y pueden hacer lo que quieran por el mundo sin represalias.
Irán, en cambio, da igual lo que haga, más y más paises se van a unir al "todos contra Irán" a medida que vayan sufriendo las consecuencias del cierre de Ormuz.
Ojalá me equivoque.
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StuartMcNight #2 StuartMcNight
Que raro... este tal Trump debe ser un mentiroso propagandista woke hablando de armas nucleares. Tenemos declaraciones de hace menos de un año donde el Presidente de EEUU Donald J. Trump nos contaba que las capacidades nucleares de Iran habian sido "obliteradas" y nunca jamas podrian obtener la bomba nuclear.

¿Quien se cree este tal Donald Trump para llamar mentiroso al presidente de EEUU Donald Trump?
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HeilHynkel #9 HeilHynkel *
#8

Cuando uno de tus lameculos oficiales ... ¿mejor así? xD
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HeilHynkel #6 HeilHynkel
Cuando tu lameculos oficial te cuestiona en público ... mal vamos.
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Mikhail #8 Mikhail
#6 Bueno, el lamepanderos oficial es Rutte, este es extra-oficial. xD
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#11 Leclercia_adecarboxylata
Primero España, ahora Alemania....
¿Qué será lo siguiente?

No me extraña que a China le vaya tan mal.

Y entonces todos nos reiremos, hasta Melania.
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manbobi #3 manbobi
Es lo que tiene sabotear a Europa
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aupaatu #10 aupaatu *
la Alemania democratica y cristiana y sus pastores
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menéame