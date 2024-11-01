Trump responde al cuestionamiento de Merz sobre el plan de EEUU con Irán: "No me extraña que a Alemania le vaya tan mal"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado este martes que el canciller de Alemania, Friedrich Merz, "no tiene ni idea de lo que está diciendo", tras las declaraciones de este último en las cuales cuestionaba si "realmente" Washington tiene una estrategia "convincente" para sus negociaciones con Irán, al tiempo que ha manifestado no extrañarle que al país europeo "le vaya tan mal". "El canciller de Alemania, Friedrich Merz, cree que no pasa nada si Irán tiene un arma nuclear. ¡No tiene ni idea de lo que está diciendo!..."