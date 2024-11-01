Trump respalda cambiar el nombre de ICE a NICE [ENG]

Donald Trump respaldó la sugerencia de una influencer conservadora de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debería renombrarse como Servicio Nacional de Inmigración y Control de Aduanas (NICE), “para que los medios tengan que decir ‘agentes NICE’ todo el día, todos los días”. «¡GRAN IDEA!!! HÁGANLO», escribió el presidente. Rara vez ha podido resistirse a la magia de un buen rebranding.