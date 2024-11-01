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Trump respalda cambiar el nombre de ICE a NICE [ENG]

Trump respalda cambiar el nombre de ICE a NICE [ENG]

Donald Trump respaldó la sugerencia de una influencer conservadora de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debería renombrarse como Servicio Nacional de Inmigración y Control de Aduanas (NICE), “para que los medios tengan que decir ‘agentes NICE’ todo el día, todos los días”. «¡GRAN IDEA!!! HÁGANLO», escribió el presidente. Rara vez ha podido resistirse a la magia de un buen rebranding.

| etiquetas: nice , ice , trump
13 0 0 K 168 CamisaParda
10 comentarios
13 0 0 K 168 CamisaParda
Comentarios destacados:    
#1 Leclercia_adecarboxylata
Me recuerda a los villanos estereotipados de los dibujos animados para que los niños aprendan a distinguir el mal.
4 K 74
#3 Grahml *
#1 Dick Dastardly (Pierre Nodoyuna para los amigos), era una hermanita de la caridad comparado con este capullo bastardo y despojo humano que tenemos que aguantar diariamente.
1 K 40
#4 Leclercia_adecarboxylata
#3 Pues sí, ese es uno de los que me ha venido a la cabeza.
0 K 20
#2 Grahml
Por contextualizar, "nice" significa agradable, majo, simpático, etc

www.ingles.com/traductor/nice
1 K 40
Wachoski #6 Wachoski
Agentes nice???

Mejor "agentes N-word"... Y a tomar por culo todo ya
1 K 27
#5 Oliram
pues se impone un Urdaci.
llamarlo N. I. C. E.
1 K 27
themarquesito #7 themarquesito
#5 Es lo que se debería hacer
0 K 20
Gry #9 Gry
¿Ahora van a perseguir también a los Negros además de a los hispanos? ?(
0 K 20
Aluflipas #8 Aluflipas
Hostia, que no son los de The Onion. :palm: :palm: :palm:
0 K 11
#10 PerritaPiloto
No sé si el envío va en serio, pero meneo por las risas. Hice hace algunas semanas este chiste en casa, pero en ese momento no se rio nadie. Creo que voy a dejar de hacer estos chistes, porque se supone que son sátira para hacer más llevadera la actualidad y no predicción del comportamiento de personas con mucho poder y muy poca inteligencia.
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menéame