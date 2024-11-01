·
Trump redobla su pulso y sube del 10% al 15% el arancel global anunciado tras el revés del Supremo
El presidente de EEUU recurre al tope que le permite el artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974, que fija un plazo máximo de 150 días
|
etiquetas
:
trump
,
aranceles
,
eeuu
14
2
0
K
185
actualidad
13 comentarios
#2
pingON
enorabuena, los yankeessss tienen un 15% de impuestos sobre todo lo que llega en barco ... este hombre cada día está más loco
2
K
44
#7
MIrahigos
Poco me parece.
1
K
30
#1
Javi_Pina
Venga va pongámoslo recíproco, que lo está deseando
1
K
20
#13
Pitchford
No le salían las cuentas con el 10%. El déficit público disparado..
0
K
20
#4
smilo
La unión europea debería sacar un comunicado conjunto que rezara: Trump, chupame los huevos
0
K
12
#5
Tkachenko
#4
la UE tragará con todo
3
K
56
#9
LoboAsustado
#5
¿Que mas nos da en la UE que a los ciudadanos los crujan a impuestos indiscriminados?. Si prefieren su mierda, con su pan se la coman.
1
K
27
#8
ernovation
#4
No va a ser necesario.
0
K
7
#12
elgranpilaf
#4
Trump,
chupame
te chupamos los huevos
1
K
29
#3
mente_en_desarrollo
@themarquesito
por favor, deja de dar ideas a la administración Trump.
www.meneame.net/story/trump-anuncia-arancel-global-10-tras-fallo-supre
0
K
12
#10
themarquesito
#3
La idea no fue mía, yo me limité a traducir el fundamento legal que dieron ellos
1
K
32
#11
GuerraEsPaz
venga, va. del 10 al 15% y ahora del 15 al 150%. no hay huevos, trump.
0
K
9
#6
ernovation
*
Por fin se han dado cuenta de que les va a hundir el país. Veremos más rechazos a Trump.
0
K
7
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
