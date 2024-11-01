Trump reconoce que el precio de la gasolina en EEUU podría mantenerse alto hasta noviembre

El presidente Donald Trump declaró el domingo que los precios del petróleo y la gasolina podrían mantenerse altos hasta las elecciones de medio término de noviembre, en un inusual reconocimiento de las posibles repercusiones políticas de su decisión de atacar Irán hace seis semanas. “Podría ser así, o igual, o quizá un poco más alto, pero debería rondar lo mismo”, dijo Trump a la cadena Fox News cuando se le preguntó si el costo del petróleo y la gasolina sería más bajo para el otoño boreal.
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