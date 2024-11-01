Trump reconoce que el precio de la gasolina en EEUU podría mantenerse alto hasta noviembre

El presidente Donald Trump declaró el domingo que los precios del petróleo y ⁠la gasolina podrían mantenerse ⁠altos hasta las elecciones de medio término de noviembre, en un inusual reconocimiento de las posibles repercusiones políticas de su decisión de atacar Irán hace seis semanas. “Podría ser así, o igual, o quizá un poco más alto, pero debería rondar lo mismo”, dijo Trump a la cadena Fox News cuando se le preguntó si el costo del petróleo y la gasolina sería más bajo para el otoño boreal.