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Trump reconoce que el precio de la gasolina en EEUU podría mantenerse alto hasta noviembre

Trump reconoce que el precio de la gasolina en EEUU podría mantenerse alto hasta noviembre

El presidente Donald Trump declaró el domingo que los precios del petróleo y ⁠la gasolina podrían mantenerse ⁠altos hasta las elecciones de medio término de noviembre, en un inusual reconocimiento de las posibles repercusiones políticas de su decisión de atacar Irán hace seis semanas. “Podría ser así, o igual, o quizá un poco más alto, pero debería rondar lo mismo”, dijo Trump a la cadena Fox News cuando se le preguntó si el costo del petróleo y la gasolina sería más bajo para el otoño boreal.

| etiquetas: trump , percio , combustible
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
ombresaco #1 ombresaco
pero ha dicho de qué año?
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Stathamdepueblo #2 Stathamdepueblo
#1 y sobre todo, ¿ha dicho si sabe porqué está pasando?
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sotillo #3 sotillo
#1 #2 Es una pena que no disponga de un portaaviones libre para amenazar a los precios
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Fernando_x #6 Fernando_x
Traduciendo: que se va a disparar a valores que no se veían desde la crisis de la OPEP en los años 70.
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MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#6 Allí lo de dispararse está al orden del día.
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Fernando_x #8 Fernando_x
#7 xD xD xD el fentanilo va a ser más barato que el diesel.
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pitercio #10 pitercio
#7 se nota que no creciste en EEUU, porque no te has matado estudiando.
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pitercio #5 pitercio *
Pues es hasta noviembre cuando no quería que subiese y estaba toloco para ver cómo la bajaba, así que después, peor.
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obmultimedia #4 obmultimedia
Hasta noviembre que es cuando le daran la patada.
7 meses mas haciendo de oro a sus familiares y amistades.
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#9 Poll
#4 ya veremos si hay elecciones de medio mandato ... Igual con la excusa de la guerra se inventa algo.
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menéame