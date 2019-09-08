Trump recibe al presidente sirio y excombatiente yihadista, Ahmed al Shara

Hubiera sido inimaginable hace tan solo un año. El presidente sirio Ahmed al Shara se convertirá este lunes en el primer líder de su país que visita Washington y es recibido en la Casa Blanca por un presidente estadounidense. La Administración de Donald Trump se prepara ya para cortejar por todo lo alto al antiguo combatiente yihadista, por cuya cabeza Washington ofrecía, hasta el pasado diciembre, una recompensa de 10 millones de dólares (nueve millones de euros).
Es que es acojonante.
Muy sucesor no parece si no ha salido con "muerte a America" o cosas parecidas
Me parece que lo estás confundiendo con otro
Preguntémonos a cambio de qué han permitido a ese terrorista llegar al poder en siria. Debe ser algo muy bestia para que hasta lo reciban en la casa Blanca
¿Quién ha permitido? ¿Tú lo has hecho?
Le reciben porque ahora controla el país y se espera que pase por el aro democrático
Cuando no lo haga, pasará a ser como el dictador de mierda que había antes
Entrará en el club de los indeseables, junto con Cuba, Nicaragua, Bielorrusia o Corea del Norte, por ejemplo