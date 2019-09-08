edición general
Trump recibe al presidente sirio y excombatiente yihadista, Ahmed al Shara

Hubiera sido inimaginable hace tan solo un año. El presidente sirio Ahmed al Shara se convertirá este lunes en el primer líder de su país que visita Washington y es recibido en la Casa Blanca por un presidente estadounidense. La Administración de Donald Trump se prepara ya para cortejar por todo lo alto al antiguo combatiente yihadista, por cuya cabeza Washington ofrecía, hasta el pasado diciembre, una recompensa de 10 millones de dólares (nueve millones de euros).

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Hace unos años, en la primera administración, invitó a los talibanes a Camp David, originando un problema de reputación al ser invitados allí, y se canceló en el último momento
#2 NoMeVeas *
Y esto mientras te hacen propaganda diciendo que Nueva York ha olvidado. Te traen al sucesor directo de Osama Bin Laden para brindar.

Es que es acojonante.
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
#2 ¿Sucesor directo?
Muy sucesor no parece si no ha salido con "muerte a America" o cosas parecidas
Me parece que lo estás confundiendo con otro
Presi007 #6 Presi007
Sánchez se reúne con el presidente de Siria para mostrarle su apoyo a una transición pacífica en el país  media
Harkon #9 Harkon
Y luego dicen que les preocupa que Mandani haya ganado las elecciones en Nueva York, es de chiste.
#13 Marisadoro
#11 ¿Y Arabia Saudi?
perogrullobrrr #12 perogrullobrrr
Al julani es como el turron vuelve a casa por navidad
#3 guillersk
Bueno, parece que hay algo parecido a paz en Siria, no es perfecta, pero es un avance.
titijuli75 #5 titijuli75
#3 díselo a los cristianos asesinados o a los pocos que han podido huir a través de una base Rusa... A ver, que este tío jugaba a fútbol con cabezas de personas hasta hace dos telediarios!!
Preguntémonos a cambio de qué han permitido a ese terrorista llegar al poder en siria. Debe ser algo muy bestia para que hasta lo reciban en la casa Blanca
ElenaCoures1 #11 ElenaCoures1
#5 ¿Pero no le estaban parando los pies los rusos y los sirios?
¿Quién ha permitido? ¿Tú lo has hecho?
Le reciben porque ahora controla el país y se espera que pase por el aro democrático
Cuando no lo haga, pasará a ser como el dictador de mierda que había antes
Entrará en el club de los indeseables, junto con Cuba, Nicaragua, Bielorrusia o Corea del Norte, por ejemplo
#10 mariopg
le trajo como presente dos cabezas cortadas de comunistas
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#4 mierda te vote negativo
