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Trump quiere acabar con el voto por correo. Los jueces conservadores del Tribunal Supremo parecen dispuestos a echarle una mano (ENG)

Trump quiere acabar con el voto por correo. Los jueces conservadores del Tribunal Supremo parecen dispuestos a echarle una mano (ENG)

El presidente Trump ha afirmado que «va a liderar un movimiento para acabar con el VOTO POR CORREO» y, en estos momentos, está presionando al Senado de los Estados Unidos para que prohíba de hecho esta práctica, como parte de su campaña para aprobar la Ley «Save America». Los jueces conservadores del Tribunal Supremo de los Estados Unidos parecen dispuestos a apoyar la cruzada de Trump.

| etiquetas: trump , fin , voto , correo , ayuda , jueces , conservadores , tribunal , supremo
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7 comentarios
8 1 0 K 103 actualidad
Veelicus #2 Veelicus
Quita el voto por correo y obliga a votar en un dia de trabajo.
Resultado: Solo pueden votar aquellos que se pueden permitir el lujo de faltar al trabajo, resumiendo, gente de alto nivel adquisitivo.

La tierra de los libres.... jjajajaja
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#5 concentrado
Si Trump quiere acabar con el voto por correo es que es un blando, mejor acabar con el voto en general.
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pepel #6 pepel
El país más democrático del mundo es la mayor tiranía del mundo.
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kukusu #1 kukusu
si no tienes jueces en el bolsillo, no eres nadie :-(
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Nekobasu #3 Nekobasu
No solo eso… ¿Qué pasa si vives en una granja a 30 millas del pueblo… o en Alaska, donde, para ir a la sede del condado, en algunos sitios has de tomar un avión?

Lo que no entiendo es que, a mi entender, no existe disparidad entre demócratas y republicanos al votar por correo; jodes por igual a los tuyos que a los de los demás.
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#4 Zerjillo
#3 Jodes a los pobres, que no pueden permitirse faltar al trabajo o viajar para votar.
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PauMarí #7 PauMarí
#3 los militares... Sabes cuantos soldados tienen repartidos por el mundo? Y los soldados no son precisamente gente rica ni actualmente muy amiga de Trump...
Cc #4
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menéame