Trump quiere acabar con el voto por correo. Los jueces conservadores del Tribunal Supremo parecen dispuestos a echarle una mano (ENG)

El presidente Trump ha afirmado que «va a liderar un movimiento para acabar con el VOTO POR CORREO» y, en estos momentos, está presionando al Senado de los Estados Unidos para que prohíba de hecho esta práctica, como parte de su campaña para aprobar la Ley «Save America». Los jueces conservadores del Tribunal Supremo de los Estados Unidos parecen dispuestos a apoyar la cruzada de Trump.