·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
15213
clics
Me voy de Santiago de Compostela (y no por la lluvia)
6622
clics
Tranquilos, que el voto es secreto
8687
clics
¿Confundido con todas las marcas chinas de coches que hay en España? Aquí está la guía definitiva para saber de dónde salen y quién manda
6081
clics
El viernes más de 1.000.000 de personas se arruinaron. Esto es lo que pasó
7753
clics
Varios jubilados mayores de 65 años hablan claro: “Trabajé toda mi vida para darles todo… y me arrepiento de haberles dado mis propiedades; ese fue mi error”
más votadas
429
Tras la denuncia de FACUA, Consumo anuncia una auditoría pública a las asociaciones de consumidores
677
Feijoo y los bulos para tapar la corrupción: su pareja SÍ está en los juzgados, su hermana bajo sospecha y su “entorno limpio” es una farsa
681
El spot de la clínica privada de Granada anunciando el contrato con la Junta de Moreno para privatizar 311.000 mamografías por valor de 5,6 millones de euros (y que él niega)
765
Génova defiende que "mentir no es ilegal" tras la confesión del bulo de Miguel Ángel Rodríguez ante el Supremo
463
Carlos Arenas: "La Iglesia, la realeza y la clase oligárquica son las grandes parásitas del Estado español"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
227
clics
Trump se queja de su foto en la portada de la revista 'Time': "Me han borrado el pelo"
El presidente norteamericano afirmó que el artículo es 'relativamente bueno', pero protestó por la imagen escogida para la portada.
|
etiquetas
:
trump
,
time
,
pelo
8
1
0
K
101
actualidad
13 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
1
0
K
101
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
SeñorPresunciones
*
Oh por Dios, mira que borrar esas melenas que eran la envidia del propio Sansón.
En fin, es acojonante que el mundo entero tenga que estremecerse cada vez que un gilipollas abre el buzón que tiene por boca.
6
K
89
#5
Grahml
#3
Más payaso no puede ser este bufón.
Y el planeta entero tiene que estar aguantando a este mastuerzo. Simplemente porque el sistema político estradounidense hace aguas por todas partes y la gente ahí es subnormal.
Trump, que te mueras de una puta vez.
3
K
59
#4
keydoc
*
"Su Triunfo", "El lider que Israel necesitaba"..
Lo preocupante serían los titulares de una revista que es parte del entramado sionista: Tanto su dueño (Marc Benioff)como su editor en jefe (Samuel Jacobs) son judios/sionistas:
en.wikipedia.org/wiki/Marc_Benioff
en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Jacobs_(journalist)
En cuanto a la foto, que decir, todo papada, el pelo desaparecido... una basura. Eso hay que reconocerlo.
2
K
33
#8
aPedirAlMetro
*
#1
A mi lo que me ha llamado la atencion, es el nivel de propaganda...
Veo que
#4
tambien se ha dado cuenta
1
K
30
#1
javibaz
El egocéntrico de los huevos.
1
K
23
#10
pepel
No es la primera vez que sale calvo.
0
K
20
#12
themarquesito
#10
Trump tiene el pelo ralo y muy claro, por eso se lo peina de manera peculiar para disimular.
0
K
20
#6
Ah_no_nimo
Donald, asumelo, ademas de maquillarte con risquetos, estas calvo
1
K
19
#11
Mark_
El Cigala
José Mercé
Trump
Yo no sé dónde veis la duda
0
K
11
#2
joseclc
Que haga un viaje a Turquía.
Pero seguro que no dijo nada por las neuronas que le faltan.
0
K
9
#7
Professor
Trump no solo quiere ser Presidente de USA, quiere ser el mejor presidente de USA de todos los tiempos.
He venido aquí a disfrutar viendoos ladrar al Sol. el Sol ni se inmuta.
0
K
7
#9
Supercinexin
#7
Realmente es como si te hubieran hecho a ti Presidente de los Estados Unidos
Y lo digo sinceramente con todo el buen sentido de la expresión.
1
K
24
#13
TikisMikiss
#7
Responde rápidamente para saber si eres el verdadero Professor:
¿a qué único partido defiendes y apoyas con toda tu propaganda habida y por haber?
0
K
9
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
En fin, es acojonante que el mundo entero tenga que estremecerse cada vez que un gilipollas abre el buzón que tiene por boca.
Y el planeta entero tiene que estar aguantando a este mastuerzo. Simplemente porque el sistema político estradounidense hace aguas por todas partes y la gente ahí es subnormal.
Trump, que te mueras de una puta vez.
Lo preocupante serían los titulares de una revista que es parte del entramado sionista: Tanto su dueño (Marc Benioff)como su editor en jefe (Samuel Jacobs) son judios/sionistas:
en.wikipedia.org/wiki/Marc_Benioff
en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Jacobs_(journalist)
En cuanto a la foto, que decir, todo papada, el pelo desaparecido... una basura. Eso hay que reconocerlo.
Veo que #4 tambien se ha dado cuenta
José Mercé
Trump
Yo no sé dónde veis la duda
Pero seguro que no dijo nada por las neuronas que le faltan.
He venido aquí a disfrutar viendoos ladrar al Sol. el Sol ni se inmuta.
Y lo digo sinceramente con todo el buen sentido de la expresión.
¿a qué único partido defiendes y apoyas con toda tu propaganda habida y por haber?