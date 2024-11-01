edición general
Trump se queja de su foto en la portada de la revista 'Time': "Me han borrado el pelo"

El presidente norteamericano afirmó que el artículo es 'relativamente bueno', pero protestó por la imagen escogida para la portada.

Oh por Dios, mira que borrar esas melenas que eran la envidia del propio Sansón.


En fin, es acojonante que el mundo entero tenga que estremecerse cada vez que un gilipollas abre el buzón que tiene por boca.
#3 Más payaso no puede ser este bufón.

Y el planeta entero tiene que estar aguantando a este mastuerzo. Simplemente porque el sistema político estradounidense hace aguas por todas partes y la gente ahí es subnormal.


Trump, que te mueras de una puta vez.
"Su Triunfo", "El lider que Israel necesitaba"..
Lo preocupante serían los titulares de una revista que es parte del entramado sionista: Tanto su dueño (Marc Benioff)como su editor en jefe (Samuel Jacobs) son judios/sionistas:
en.wikipedia.org/wiki/Marc_Benioff
en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Jacobs_(journalist)



En cuanto a la foto, que decir, todo papada, el pelo desaparecido... una basura. Eso hay que reconocerlo. xD xD  media
#1 A mi lo que me ha llamado la atencion, es el nivel de propaganda...
Veo que #4 tambien se ha dado cuenta  media
El egocéntrico de los huevos.
No es la primera vez que sale calvo.
#10 Trump tiene el pelo ralo y muy claro, por eso se lo peina de manera peculiar para disimular.  media
Donald, asumelo, ademas de maquillarte con risquetos, estas calvo
El Cigala
José Mercé
Trump

Yo no sé dónde veis la duda :troll:
Que haga un viaje a Turquía.
Pero seguro que no dijo nada por las neuronas que le faltan.
Trump no solo quiere ser Presidente de USA, quiere ser el mejor presidente de USA de todos los tiempos.

He venido aquí a disfrutar viendoos ladrar al Sol. el Sol ni se inmuta.
#7 Realmente es como si te hubieran hecho a ti Presidente de los Estados Unidos :-|

Y lo digo sinceramente con todo el buen sentido de la expresión.
#7 Responde rápidamente para saber si eres el verdadero Professor:

¿a qué único partido defiendes y apoyas con toda tu propaganda habida y por haber?
