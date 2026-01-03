·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13529
clics
Rufián define con una palabra lo que está ocurriendo en Venezuela y es de lo más difundido del día
16141
clics
Mapa en tiempo real de balizas V16 activas en carreteras de España
6232
clics
Primera imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos
5816
clics
La invasión
4074
clics
¿Recordáis el paper sobre agujeros negros que llegó a portada? He programado una simulación
más votadas
551
Donald Trump anuncia la captura de Nicolás Maduro tras bombardear Caracas
485
Pablo Iglesias: "Bombardean para robarles el petróleo e imponerles un gobierno títere”
342
El presidente de Brasil denuncia el "inaceptable" ataque de EEUU y la captura de Maduro
308
Marine Le Pen critica ataque de Estados Unidos a Venezuela
367
Comunicado Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
30
clics
Este envío podría ser
duplicada
Asegúrate
antes de menear
Trump promete dirigir Venezuela hasta la transición a la democracia: "Nos quedaremos hasta entonces"
"No podemos dar la oportunidad de que alguien que no tenga en cuenta lo mejor para la gente de Venezuela" se quede con el poder en el país en sustitución de Maduro, ha dicho"
|
etiquetas
:
trump
,
gobernar
,
permanecer
,
venezuela
9
2
7
K
22
actualidad
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
7
K
22
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#9
Otrebla8002
Se van a quedar hasta estar seguros de poder robar todo el petróleo sin impedimentos. Colocando a las marionetas que les interese regandolos de dinero robado.
Y si la población se muere de hambre les importará una mierda.
4
K
59
#6
MJDeLarra
El siguiente puede perfectamente ser Pedro Sánchez. Trump está dispuesto a salvarnos a todo el planeta de los malvados rojos.
5
K
51
#8
Feindesland
#6
Que se prepare Canel....
www.meneame.net/m/actualidad/bloqueo-petrolero-estados-unidos-venezuel
0
K
20
#2
Feindesland
Todo esto tiene una pinta raraaaaaaaaaaaa
2
K
39
#3
MiguelDeUnamano
#2
Duplicada
www.meneame.net/story/trump-sobre-venezuela-vamos-gobernar-pais-hasta-
3
K
75
#5
Feindesland
#3
Yo diría que no. Y además, mira las etiqutas de esa...
(y la he meneado, pero joder...)
1
K
28
#1
ewok
Relacionada:
www.meneame.net/m/actualidad/trump-sobre-maria-corina-machado-seria-mu
2
K
34
#11
regum
El gran dictador" (The Great Dictator),al que le falta el Nobel de la Paz.
2
K
24
#4
NoMeVeas
En fin. Da igual lo que se diga, es tan irrisorio y burdo todo.
1
K
18
#7
petal
Venesuela first
0
K
15
#10
Fj_Bs
no tenga en cuenta lo mejor para la gente de Venezuela
debe ser lo qe decida EEUU , por dios
0
K
7
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y si la población se muere de hambre les importará una mierda.
www.meneame.net/m/actualidad/bloqueo-petrolero-estados-unidos-venezuel
www.meneame.net/story/trump-sobre-venezuela-vamos-gobernar-pais-hasta-
(y la he meneado, pero joder...)
En fin. Da igual lo que se diga, es tan irrisorio y burdo todo.