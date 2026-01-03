edición general
11 meneos
30 clics
Este envío podría ser duplicada Asegúrate antes de menear
Trump promete dirigir Venezuela hasta la transición a la democracia: "Nos quedaremos hasta entonces"

Trump promete dirigir Venezuela hasta la transición a la democracia: "Nos quedaremos hasta entonces"

"No podemos dar la oportunidad de que alguien que no tenga en cuenta lo mejor para la gente de Venezuela" se quede con el poder en el país en sustitución de Maduro, ha dicho"

| etiquetas: trump , gobernar , permanecer , venezuela
9 2 7 K 22 actualidad
11 comentarios
9 2 7 K 22 actualidad
Comentarios destacados:      
#9 Otrebla8002
Se van a quedar hasta estar seguros de poder robar todo el petróleo sin impedimentos. Colocando a las marionetas que les interese regandolos de dinero robado.
Y si la población se muere de hambre les importará una mierda.
4 K 59
MJDeLarra #6 MJDeLarra
El siguiente puede perfectamente ser Pedro Sánchez. Trump está dispuesto a salvarnos a todo el planeta de los malvados rojos.
5 K 51
Feindesland #2 Feindesland
Todo esto tiene una pinta raraaaaaaaaaaaa
2 K 39
Feindesland #5 Feindesland
#3 Yo diría que no. Y además, mira las etiqutas de esa... :palm:

(y la he meneado, pero joder...)
1 K 28
#11 regum
El gran dictador" (The Great Dictator),al que le falta el Nobel de la Paz.
2 K 24
#4 NoMeVeas
:shit: :wall: xD :palm:

En fin. Da igual lo que se diga, es tan irrisorio y burdo todo.
1 K 18
#7 petal
Venesuela first
0 K 15
Fj_Bs #10 Fj_Bs
no tenga en cuenta lo mejor para la gente de Venezuela debe ser lo qe decida EEUU , por dios
0 K 7

menéame