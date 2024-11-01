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Trump prepara otra guerra. Vuelve a amenazar a Groenlandia

Trump prepara otra guerra. Vuelve a amenazar a Groenlandia  

Trump ha vuelto a sacar Groenlandia de la chistera. Y no es casualidad: acaba de salir humillado de una guerra en Irán que no pudo ganar, con el estrecho de Ormuz cerrado, el precio del petróleo disparado y la OTAN más dividida que nunca. El manual del matón es siempre el mismo: si pierdes aquí, buscas pelea en otro sitio. Lo que no esperaban es que ahora el objetivo pueda ser España.

| etiquetas: trump , nueva , guerra , amenaza , groenlandia
11 3 5 K 104 politica
14 comentarios
11 3 5 K 104 politica
#5 tierramar
Trump ha desvelado la realidad: EEUU nunca ha sido un protector sino un invasor: casi 300 bases militares estadounidenses sólo en Europa.
Mientras la propaganda yanquie nos hizo temer la invasión rusa, los yanquis nos han invadido, colonizado, y su industria armamentistica nos ha expoliado
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#1 Suleiman
España o Groenlandia?
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vicus. #4 vicus.
#1 España entra en la quiniela y a buen seguro los traidores como Abascal y Ayuso aplaudiendo con las orejas. Muchas pulserita, mucha bandera de Borgoña, muchos Tercios y Blas de Lezo, pero cuando toca apechugar y empieza la fiesta, sin los primero en abandonar el barco, como las ratas que son
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taSanás #10 taSanás
Miniatura con foto del youtuber con cara de gilipollas, Voto irrelevante y no fallo
2 K 28
EsUnaPreguntaRetórica #14 EsUnaPreguntaRetórica
#10 Venía a decir lo mismo.
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#7 tierramar *
No es sólo Gronelandia, también es Canarias pero el gobierno español no lo denuncia: www.meneame.net/m/actualidad/canarias-bajo-ocupacion-militar-proyecto- Canarias bajo ocupación militar: proyecto de instalación en las Islas del complejo industrial militar-estadounidense-sionista (2) - por José Manuel Rivero . También están ampliando la base de Rota.
También están construyendo 3 nuevas bases en Argentina en puntos geopoliticamente claves.
¿Qué pretende USA?
1 K 27
Barbol_Pelao #13 Barbol_Pelao *
#7 Hay un supuesto plan (ha circulado por redes pero parece más un globo sonda, sin descartar filtración interesada) de transformar el Atlántico en el Mare Nostrum post-trumpista. Es decir, nada de barcos chinos por la zona. De ser así el control efectivo de las Canarias y las Azores se da por hecho, algo que la carcunda patria firmaría sin pestañear.
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Herumel #6 Herumel
Europa ya le aviso, y con eso se achanto rápido, si tocas Groenlandia, se deja de Comerciar en dólares y se deja de Comerciar con USA.
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alfre2 #3 alfre2
Calma, España no está sola. La defiende la OTAN.
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vicus. #2 vicus.
El loco psiquiátrico pedófilo sigue en sus trece, hasta que alguien lo pare, que por desgracia los únicos que pueden parar a este demente son los ciudadanos estadounidenses. Porque europa ni está ni se le separa, por desgracia..
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elgranpilaf #9 elgranpilaf
Tranquilos, ya está Rutte sacando un comunicado criticando esta acción ofensiva
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#12 Pepis
#9 Caga Rutte dice que que malos somos los europeos que no le regalamos Groenlandia a Trumpo.
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#11 PerritaPiloto
Anoche se filtro que Trump quería sacar las bases de los países que no le habían apoyado y mencionaba España. Deseo que sea verdad.
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menéame