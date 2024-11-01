Trump prepara otra guerra. Vuelve a amenazar a Groenlandia  

Trump ha vuelto a sacar Groenlandia de la chistera. Y no es casualidad: acaba de salir humillado de una guerra en Irán que no pudo ganar, con el estrecho de Ormuz cerrado, el precio del petróleo disparado y la OTAN más dividida que nunca. El manual del matón es siempre el mismo: si pierdes aquí, buscas pelea en otro sitio. Lo que no esperaban es que ahora el objetivo pueda ser España.
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Mientras la propaganda yanquie nos hizo temer la invasión rusa, los yanquis nos han invadido, colonizado, y su industria armamentistica nos ha expoliado
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También están construyendo 3 nuevas bases en Argentina en puntos geopoliticamente claves.
¿Qué pretende USA?