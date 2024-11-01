Trump prepara otra guerra. Vuelve a amenazar a Groenlandia  

Trump ha vuelto a sacar Groenlandia de la chistera. Y no es casualidad: acaba de salir humillado de una guerra en Irán que no pudo ganar, con el estrecho de Ormuz cerrado, el precio del petróleo disparado y la OTAN más dividida que nunca. El manual del matón es siempre el mismo: si pierdes aquí, buscas pelea en otro sitio. Lo que no esperaban es que ahora el objetivo pueda ser España.