Trump se prepara para algo grande… Este mapa lo demuestra  

Lo que estás viendo en ese mapa no es un ejercicio rutinario. En las últimas horas, Estados Unidos ha desplegado simultáneamente más de 40 aeronaves militares —aviones cisterna, de transporte, AWACS— con destino a bases cerca de Irán. Al mismo tiempo, dos portaaviones operan en la zona y las negociaciones nucleares en Ginebra parecen más una cortina de humo que un proceso de paz real. Mientras los diplomáticos hablan, los militares se mueven. Y cuando se mueve esta cantidad de material carísimo, no se hace porque sí.