Trump se prepara para algo grande… Este mapa lo demuestra

Lo que estás viendo en ese mapa no es un ejercicio rutinario. En las últimas horas, Estados Unidos ha desplegado simultáneamente más de 40 aeronaves militares —aviones cisterna, de transporte, AWACS— con destino a bases cerca de Irán. Al mismo tiempo, dos portaaviones operan en la zona y las negociaciones nucleares en Ginebra parecen más una cortina de humo que un proceso de paz real. Mientras los diplomáticos hablan, los militares se mueven. Y cuando se mueve esta cantidad de material carísimo, no se hace porque sí.

Torrezzno #6 Torrezzno
Muy preocupante  media
Pertinax #7 Pertinax *
#6 La misma miniatura con cara de gil del envío de hace un rato. No falla
#3 Suleiman
Las "reuniones" solo sirven para ganar tiempo....
Connect #9 Connect
La capacidad del equipo del youtuber este por hacer un video tras otro es impresionante. Ahí tiene que haber unas 10 personas currando. Teniendo en cuenta el ideario, que es de izquierdas, sorprende. Porque está claro que le están financiando (nada que objetar) pero es que siempre es a la otra parte a los que financian.
LoboAsustado #11 LoboAsustado
#9 O puede ser IA
#1 DenisseJoel
Para algo grande no, para una nueva agresión.
#4 Barriales
#1 tan grande como el Nobel de la Paz.
plutanasio #8 plutanasio
Ahora este personaje es analista militar o cómo va esto?
#2 amusgada
youtube ni jarta grifa, pero la comunidad OSINT está siguiendo tanto p uto Stratotanker que sí que parece que vaya a liarse gorda por la zona, hay F16 en Kuwait, Jordania, Arabia Saudí...
Escafurciao #10 Escafurciao
Hasta que no lo diga Telepizza estoy tranquilo.
#5 Rixx
Que cada uno saque sus propias conclusiones  media
