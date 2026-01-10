¿Trump podría invadir Canadá? La preocupación se incrementa entre los ciudadanos tras la captura de Maduro

Durante meses, muchos canadienses esperaban que Donald Trump hubiera perdido el interés en convertir a su país en el estado número 51 de EU, ya que estaba ocupado poniendo patas arriba a Washington y el sistema de comercio mundial. Esas esperanzas se están desvaneciendo. La sorpresiva captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y la intensificación de las declaraciones de Trump sobre la anexión de Groenlandia han conmocionado a Canadá, obligando a los ciudadanos a tomar en serio las amenazas pasadas del presidente estadounidense.