¿Trump podría invadir Canadá? La preocupación se incrementa entre los ciudadanos tras la captura de Maduro

Durante meses, muchos canadienses esperaban que Donald Trump hubiera perdido el interés en convertir a su país en el estado número 51 de EU, ya que estaba ocupado poniendo patas arriba a Washington y el sistema de comercio mundial. Esas esperanzas se están desvaneciendo. La sorpresiva captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y la intensificación de las declaraciones de Trump sobre la anexión de Groenlandia han conmocionado a Canadá, obligando a los ciudadanos a tomar en serio las amenazas pasadas del presidente estadounidense.

| etiquetas: eeuu , canadá , invasión , trump
azathothruna
Hora de atacar de nuevo Washington
2
Supercinexin
EEUU puede invadir cualquier cosa en el Planeta, salvo Rusia y China.

De momento.
1
#6 covacho
#5 No pudo con Vietnam, ni con Afganistán
0
Jointhouse_Blues
Así, como quién no quiere la cosa, van a fomentar la creación de una coalición mundial que los ponga en su sitio de una puta vez.
1
jolucas
El gran error de la corona de España, fue la de permitir el establecimiento en América a ingleses y franceses, un siglo y pico después.
0
senador
Eso y hacerse una escapadita a Botsuana con su escort.
0

