Trump podría cortar todo comercio con Irlanda por la guerra con Irán [ENG]

Crece la presión en toda Europa para que los países se distancien de la guerra de Estados Unidos contra Irán a medida que aumenta el número de muertos(..) El Gobierno irlandés se enfrenta a una creciente presión para impedir que el ejército estadounidense utilice el aeropuerto de Shannon como centro de transporte hacia Oriente Medio. La senadora Patricia Stephenson, portavoz de Asuntos Exteriores del Partido Socialdemócrata, exigió un compromiso categórico del gobierno para impedir que Irlanda se utilice como zona de escala.