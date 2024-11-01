edición general
Trump podría cortar todo comercio con Irlanda por la guerra con Irán [ENG]

Crece la presión en toda Europa para que los países se distancien de la guerra de Estados Unidos contra Irán a medida que aumenta el número de muertos(..) El Gobierno irlandés se enfrenta a una creciente presión para impedir que el ejército estadounidense utilice el aeropuerto de Shannon como centro de transporte hacia Oriente Medio. La senadora Patricia Stephenson, portavoz de Asuntos Exteriores del Partido Socialdemócrata, exigió un compromiso categórico del gobierno para impedir que Irlanda se utilice como zona de escala.

josde
Bueno pues ya son dos por lo menos.
Sr.No
Es como esa pequeña picadura que parece poca cosa e inofensiva pero se engangrena y te come vivo.

#1 quién lo diría pero parece que a veces solo falta iluminar el camino.
Malinke
#1 si fuesen todos, cuanto mejor.
jm22381
Que no cuela, que deje de decir que va a cortar el comercio con un país de la UE cada 5 minutos. La UE es un bloque comercial y con todos no se atreve!
IkkiFenix
El gobierno debe dejar claro que no podemos bombardear nuestro camino hacia la paz en el Medio Oriente, y no apoyaremos tal campaña”, agregó Stephenson. Se produce cuando Barron Trump está excluido del servicio militar por una extraña exención médica.

Un extraña razón medica? Menuda jeta tiene, este además usa a información privilegiada de papa para forrase en la bolsa y con las criptomonedas. A las guerras que hacen ellos que vayan los pringaos.
drstrangelove
Cada vez más países europeos ponen pegas al uso de sus infraestructuras para acciones militares por parte de USA.

Esto hace 20 años era impensable, iban todos a una sin dudar. Algo ha cambiado...seguramente se huelen que la agresión a Irán va a ser la tumba del dólar, y ya ven que no van a necesitar a USA para comerciar.

Es muy curioso además que haya tanto auge de la ultraderecha pro-trumpista por toda Europa, seguro que está bien financiada por Washington.
poyeur
#10 Hace 20 años al principio sólo estaban Aznar y Blair. Después se sumarían más, pero al menos había algo más de reticencias a atacar un país sin una resolución favorable de la ONU. Antes de Irak diría que sólo se lo saltó la OTAN en el bombardeo a Serbia
azathothruna
Recuerdo a la muchachada que el gaga biden estaba conectado con irlanda.
Aunque tambien los ultimos gobiernos de irlanda se han vendido hasta el culo a las multinacionales, creando una gentrificacion que te cagas.
pitercio
¿Es allí donde registran las ventas Apple, Amazon, Google, etc. o en Luxemburgo?
efectogamonal
Y las venas y haría un gran favor al resto de la humanidad {0x1f525}
luckyy
Pues los del PP se van a quedar mas solos que la una en su apoyo a toldos los asesinatos de los genocidas
ur_quan_master
En algún momento les vamos a ver arrastrase para que alguien comercie con ellos
