Trump podría cortar todo comercio con Irlanda por la guerra con Irán [ENG]

Crece la presión en toda Europa para que los países se distancien de la guerra de Estados Unidos contra Irán a medida que aumenta el número de muertos(..) El Gobierno irlandés se enfrenta a una creciente presión para impedir que el ejército estadounidense utilice el aeropuerto de Shannon como centro de transporte hacia Oriente Medio. La senadora Patricia Stephenson, portavoz de Asuntos Exteriores del Partido Socialdemócrata, exigió un compromiso categórico del gobierno para impedir que Irlanda se utilice como zona de escala.
| etiquetas: irlanda , irán , eeuu , guerra , trump , unión europea
#1 quién lo diría pero parece que a veces solo falta iluminar el camino.
Un extraña razón medica? Menuda jeta tiene, este además usa a información privilegiada de papa para forrase en la bolsa y con las criptomonedas. A las guerras que hacen ellos que vayan los pringaos.
Esto hace 20 años era impensable, iban todos a una sin dudar. Algo ha cambiado...seguramente se huelen que la agresión a Irán va a ser la tumba del dólar, y ya ven que no van a necesitar a USA para comerciar.
Es muy curioso además que haya tanto auge de la ultraderecha pro-trumpista por toda Europa, seguro que está bien financiada por Washington.
Aunque tambien los ultimos gobiernos de irlanda se han vendido hasta el culo a las multinacionales, creando una gentrificacion que te cagas.