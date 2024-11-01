edición general
Trump plantea un bonus de 10.000 dólares para los controladores aéreos "patriotas" que han estado trabajando sin cobrar en el cierre del Gobierno

“¡Todos los controladores aéreos deben volver al trabajo, YA!”, ha dicho Trump en sus redes sociales: “Quien no lo haga sufrirá una importante reducción de sueldo. Para aquellos controladores aéreos que fueron grandes patriotas y no se cogieron ningún día libre por la farsa del cierre del Gobierno de los demócratas, recomendaré una gratificación de 10.000 dólares por persona por su distinguido servicio a nuestro país”. Por contra,no estoy contento “aquellos que no hicieron más que quejarse y se cogieron días libres"

#5 XXguiriXX
Bono esquirol, no patriota.
6 K 85
javibaz #1 javibaz *
“aquellos que no hicieron más que quejarse y se cogieron días libres"
Si no les pagas a los esclavos, no trabajan.

A los esclavos, por lo menos les daban alojamiento, comida y ropa.
3 K 45
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Así empiezan las peleas, Trump no da ni una.
0 K 20
Spirito #9 Spirito
Mientras un tipejo inmundo como Trump (y sus amigos) ganan cientos de millones de dólares desestabilizando y especulado... mas de 45 millones de EEUU tienen que pedir ayuda para poder comer.

¡Viva el capitalismo! :roll:
1 K 20
Gry #3 Gry
Y el dinero lo sacará de lo que se han ahorrado en vales de comida. :-P
0 K 15
Un_señor_de_Cuenca #7 Un_señor_de_Cuenca
Qué rabia da este tío cada vez que habla.
0 K 13
#4 Pivorexico
Pero aun alguien se cree algo de lo que dice ? , sí en menos de 24H es capaz de decir lo contrario .
0 K 12
#6 Suleiman
Menudo HP... Si ha pasado lo que ha pasado es por su culpa, y gracias a cuatro idiotas demócratas que han cedido , vuelven a cobrar. Encima el despojo va de buen samaritano y de patriota
0 K 12
Asimismov #8 Asimismov *
Ya llegará don Aldo Trump con las rebajas.
Aquí se militarizaron a los controladores aéreos (por real decreto zapateril), pero allí los militares tampoco cobran.
0 K 12

