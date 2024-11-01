Trump plantea un bonus de 10.000 dólares para los controladores aéreos "patriotas" que han estado trabajando sin cobrar en el cierre del Gobierno

“¡Todos los controladores aéreos deben volver al trabajo, YA!”, ha dicho Trump en sus redes sociales: “Quien no lo haga sufrirá una importante reducción de sueldo. Para aquellos controladores aéreos que fueron grandes patriotas y no se cogieron ningún día libre por la farsa del cierre del Gobierno de los demócratas, recomendaré una gratificación de 10.000 dólares por persona por su distinguido servicio a nuestro país”. Por contra,no estoy contento “aquellos que no hicieron más que quejarse y se cogieron días libres"