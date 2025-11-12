edición general
11 meneos
9 clics
Trump pide formalmente al presidente de Israel que indulte a Netanyahu en sus tres casos de corrupción

Trump pide formalmente al presidente de Israel que indulte a Netanyahu en sus tres casos de corrupción

El mandatario de EE UU denuncia el juicio contra el primer ministro israelí como “una persecución política e injustificada”

| etiquetas: trump , presidente de israel , indulto , netanyahu , corrupción
10 1 0 K 72 actualidad
6 comentarios
10 1 0 K 72 actualidad
#1 ClaraBernardo
No es la primera vez que lo hace. Los delincuentes se defienden entre sí.
7 K 102
jm22381 #5 jm22381
Interferencias judiciales nivel internacional ¬¬
4 K 67
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Bolsonaro, Netahanyu… xD xD el lado bueno de la historia
4 K 60
#4 KaBeKa
Es tan predecible que da miedo... toda la mierda que puedas pensar sobre trump, puede pasar.
Y eso da miedo o una guerra civil que aunque no me llegue, me afectará ver gente muriendo por un estúpido con ego.
Mira que las guerras son tontas pero todas las que esté este involucrado, más.
1 K 23
pepel #2 pepel
Necesita un perro en tierras palestinas.
0 K 20
Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
Para vomitar
0 K 13

menéame