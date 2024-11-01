edición general
Trump perdió la paciencia con Maduro: "Intentaba imitar mi baile, pero es violento y ha matado a millones de personas"

Trump perdió la paciencia con Maduro: "Intentaba imitar mi baile, pero es violento y ha matado a millones de personas"

El 'New York Times' asegura que los bailes del presidente venezolano hicieron perder la paciencia de Trump, que decidió dar luz verde a la operación militar para capturarle. "Es un tipo violento. Se sube al escenario e intenta imitar un poco mi baile. Pero él es violento y ha matado a millones de personas", aseguró Trump durante su discurso ante congresistas republicanos en el Centro Kennedy en Washington.

karakol #1 karakol
No es EMT, y ya estamos llegando a un punto donde cualquier cosa, por estrambotica y ridícula que parezca puede ser perfectamente posible.
WcPC #7 WcPC
#1 Puta locura de mundo.
Moixa #14 Moixa
#1 estoy segura de que es cierto, ayer hablábamos de cuan de anciano son los bailecitos de Trump. Ver a Maduro moverse con facilidad le sentó como una patada.
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
Esto explica la operación tan rara para lo que suele hacer EE.UU. Sacar al presidente de un país pero dejarlo todo como estaba no es habitual.
Vamos, que se ha enfadao porque Maduro le ha hecho burla y por eso ha montado una operación militar.
Bien le conocen los que le tratan con peloteo, con un egolátra infantiloide es lo único que funciona.
Cantro #5 Cantro
#3 hasta que alguien se harte y decida que un Juan Pablo I también debiera funcionar
Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
#5 Lo veo difícil, la camarilla que tiene alrededor le debe mucho.
WcPC #9 WcPC
#3 EEUU no tiene capacidad para meterse en Venezuela, es un hueso demasiado duro de roer.
Eso significaría décadas de terrorismo doméstico y guerrilla, con militares norteamericanos volviendo en bolsas a USA.
Para USA nunca le ha salido muy bien eso de "ocupar" un país.
En Vietnam e incluso teniendo el apoyo de una parte del país, salieron mal parados, Irak al final tuvieron que largarse y dejar a los iraquíes, tras tener miles de muertos y decenas de miles de heridos más una propaganda horrenda.
Un_señor_de_Cuenca #10 Un_señor_de_Cuenca
#9 De acuerdo, pero yo me refería a no derrocar al gobierno inmediatamente, sino pasarle el cetro a Delcy Rodríguez, lo que equivale a dejar todo igual. En el resto de invasiones han puesto a un títere "democrático".
WcPC #12 WcPC
#10 Ok, lo pillo.
El problema es lo que ha dicho Trump.
Los que están en el extranjero no tienen poder real en Venezuela.
Lo que suele hacer la "oposición" es organizar altercados e intentar servir de detonante para el malestar por el mal funcionamiento del país.
Sin patas en el ejército o la policía no puedes controlar nada de un país...

Me da la impresión que Trump ha activado un plan que tenían para Cháves de hace años (recordemos que a Chávez ya lo secuestraron una vez, solo que no lo sacaron de Venezuela) y puesto en marcha para "mover el avispero"...
Si esta noticia es cierta, pareciera que Trump estaba cabreado y no pensaba más que en "acabar con Maduro"
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Con esas palabras Kim, Netahanyu y Putin están acojonados pensando en que pueden ser los próximos
reithor #8 reithor
Hay muy pocos humanos vivos que hayan matado, aunque sea indirectamente, millones de personas. Nitannazi no llega aun a los dos millones (el mínimo de esta categoría que indica Donald).
sleep_timer #13 sleep_timer
Este tío se cree que habla para gilipollas.
Rectifico, si, habla para gilipollas.
nemeame #11 nemeame
Por los bailes y por la rabieta de quedarse sin nobel de la paz por culpa de Maduro y sus opositores. El culebrón en Venezuela le ha quitado protagonismo y eso es intolerable, nadie eclipsa al amado lider
#15 sliana
Ahora tiene sentido. El ataque es por ego herido. Todo encaja.
