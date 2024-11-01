Trump perdió la paciencia con Maduro: "Intentaba imitar mi baile, pero es violento y ha matado a millones de personas"

El 'New York Times' asegura que los bailes del presidente venezolano hicieron perder la paciencia de Trump, que decidió dar luz verde a la operación militar para capturarle. "Es un tipo violento. Se sube al escenario e intenta imitar un poco mi baile. Pero él es violento y ha matado a millones de personas", aseguró Trump durante su discurso ante congresistas republicanos en el Centro Kennedy en Washington.