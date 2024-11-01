Trump perdió la paciencia con Maduro: "Intentaba imitar mi baile, pero es violento y ha matado a millones de personas"

El 'New York Times' asegura que los bailes del presidente venezolano hicieron perder la paciencia de Trump, que decidió dar luz verde a la operación militar para capturarle. "Es un tipo violento. Se sube al escenario e intenta imitar un poco mi baile. Pero él es violento y ha matado a millones de personas", aseguró Trump durante su discurso ante congresistas republicanos en el Centro Kennedy en Washington.
| etiquetas: trump , maduro , baile
Vamos, que se ha enfadao porque Maduro le ha hecho burla y por eso ha montado una operación militar.
Bien le conocen los que le tratan con peloteo, con un egolátra infantiloide es lo único que funciona.
Eso significaría décadas de terrorismo doméstico y guerrilla, con militares norteamericanos volviendo en bolsas a USA.
Para USA nunca le ha salido muy bien eso de "ocupar" un país.
En Vietnam e incluso teniendo el apoyo de una parte del país, salieron mal parados, Irak al final tuvieron que largarse y dejar a los iraquíes, tras tener miles de muertos y decenas de miles de heridos más una propaganda horrenda.
El problema es lo que ha dicho Trump.
Los que están en el extranjero no tienen poder real en Venezuela.
Lo que suele hacer la "oposición" es organizar altercados e intentar servir de detonante para el malestar por el mal funcionamiento del país.
Sin patas en el ejército o la policía no puedes controlar nada de un país...
Me da la impresión que Trump ha activado un plan que tenían para Cháves de hace años (recordemos que a Chávez ya lo secuestraron una vez, solo que no lo sacaron de Venezuela) y puesto en marcha para "mover el avispero"...
Si esta noticia es cierta, pareciera que Trump estaba cabreado y no pensaba más que en "acabar con Maduro"
Rectifico, si, habla para gilipollas.
m.youtube.com/watch?v=iEp3kdhRKJA