Trump organiza una fiesta al estilo “Gran Gatsby” en Mar-a-Lago mientras su Gobierno interrumpe el acceso de millones de personas a los cupones de alimentos

El viernes 31 de octubre, el presidente Trump celebró una lujosa fiesta de Halloween en Mar-a-Lago con la estética de “El gran Gatsby”, pocas horas antes de que aproximadamente 42 millones de personas de todo Estados Unidos perdieran los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).

Pues nada, todos pa Mar-a-Lago, a ver si pescan algun filete. Bueno, o algun conejo. Bueno, quien dice un conejo dice una almeja, tampoco hay que ser tiquismiquis.
No es de extrañar, a los dictadores su pueblo no les importa, solo el dictador importa, la plebe es prescindible.
