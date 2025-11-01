edición general
Mientras el gobierno de Estados Unidos sigue cerrado, Trump celebra extravagante fiesta de Halloween

El presidente ha sido duramente criticado por organizar una lujosa fiesta de Halloween con temática de El Gran Gatsby en Mar-a-Lago horas antes de que expirara un programa vital de asistencia alimentaria del que dependen unos 42 millones de estadounidenses debido al cierre del gobierno. Demócratas acusaron al presidente de priorizar a sus amigos “multimillonarios” por encima del pueblo estadounidense. En respuesta a las críticas, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, declaró que los demócratas “están diciendo tonterías".

