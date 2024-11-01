·
14
meneos
39
clics
Trump monta una megafiesta de Halloween a lo 'Gran Gatsby' mientras 42 millones de personas pierden la ayuda para alimentos
El presidente de EEUU organiza una fiesta de Halloween en Mar-a-Lago (Florida) con música en directo, bailarinas y disfraces evocando los felices años 20.
#2
Leon_Bocanegra
#0
www.meneame.net/story/mientras-gobierno-estados-unidos-sigue-cerrado-t
1
K
29
#4
frankye
#2
Esta noticia tiene videos de gogos bailando junto a Trump, sin lugar a dudas, un documento grafico imprescindible para entender el mundo en que vivimos.
0
K
8
#3
ingenierodepalillos
Luego que si Luigi…
1
K
21
#1
frankye
Y que os esperabais, lo ha conseguido, ya es el rey.
0
K
8
#5
Bravok1
*
Los yankizumbados han elegido a este zanahorio abusador de menores, genocida perturbado con infulas de dictador para que dirigiera su pais.
La pregunta es, después del asalto al capitolio donde Trump provocó la muerte de varios ciudadanos.....que esperaban de Donald Epstein Trump?
Si te engañan una vez es probablemente culpa del que te engaña, si te engañan 2, es culpa tuya.
EEUU cancer mundial, se están pudriendo en su propia bilis.
0
K
7
