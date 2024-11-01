edición general
Critican a Trump por asistir a fastuosa fiesta de Halloween mientras millones de estadounidenses quedan privados de ayuda alimentaria

Unos 42 millones de estadounidenses dependen del SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria de EE. UU.), pero debido al actual cierre del Gobierno, la financiación de este crucial programa finalizó el 1° de noviembre. Mientras tanto, Trump fue fotografiado disfrutando de la fiesta de Halloween en su residencia de Palm Beach, rodeado de invitados vestidos al estilo de los años 20.

9 comentarios
TonyStark
Se critica en las urnas, votando. Mucho llorar pero luego volvemos a votar a Milei, reelegimos a Trump. Y así todo.
Verdaderofalso
#1 42 millones de estadounidenses dependen del SNAP

Son pobres porque quieren, no se han esforzado lo suficiente (era así el slogan no?)
Abril_2025
#5 Tengo la impresión de que eso es lo que piensan el resto de estadounidenses.
tul
#5 el del mal nacido de reagan era "homeless by choice"
camvalf
#5 de momento son pobres y no tienen para comer por lo que seguro muchos de ellos han votado, resumiendo, son pobres y tontos, una mayoria
ombresaco
pues si en halloween no pueden comer pasteles, que coman pan... o algo así era, no?
Pablosky
¿Asistir? Pero si la organizó el prácticamente :shit:

Y no es literalmente duplicada, pero casi lo mismo ya está en portada.
ostiayajoder
Dkdk
Quillotro
Lo bueno es que no necesita disfraz... ¿o era alguien disfrazado de él para dar miedo?
