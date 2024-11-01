Critican a Trump por asistir a fastuosa fiesta de Halloween mientras millones de estadounidenses quedan privados de ayuda alimentaria

Unos 42 millones de estadounidenses dependen del SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria de EE. UU.), pero debido al actual cierre del Gobierno, la financiación de este crucial programa finalizó el 1° de noviembre. Mientras tanto, Trump fue fotografiado disfrutando de la fiesta de Halloween en su residencia de Palm Beach, rodeado de invitados vestidos al estilo de los años 20.
Son pobres porque quieren, no se han esforzado lo suficiente (era así el slogan no?)
Y no es literalmente duplicada, pero casi lo mismo ya está en portada.