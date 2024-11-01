edición general
Trump ordena a sus representantes comprar 200 000 millones de dólares en bonos hipotecarios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el jueves que ha ordenado a sus representantes comprar 200 000 millones de dólares en bonos hipotecarios, señalando que esta medida tiene como objetivo reducir los costos de la vivienda.

11 comentarios
Atusateelpelo
Es muy excueta pero es lo que hay de momento.

Catacroc
#1 ¿Antes era cueta y dejo de serlo?

Atusateelpelo
#4 Era, pero ahora es. {0x1f607}

HeilHynkel
Perdone, que me pierdo ... ¿le ordena al gobierno de EEUU comprar bonos o le ordena a los representantes de Donald Trump que compre cosas para él?

Por un lado, 200.000 millones es mucho para Trump, por otro, que Trump ordene al gobierno comprar bonos ¿es eso legal?

Top_Banana
#3 Él no tiene 200.000 millones.

Dice que los compre el estado y los únicos beneficiados serán los que emitan esos bonos. Bancos, entidades financieras, etc...

Legal no creo que sea, aunque ya hemos visto por donde se pasa la legalidad.

security_incident
#6 Tiene sentido. Rescate encubierto a la banca. De ahí su deriva socialcomunista de ayer.

Cazatrolls
#3 Parece que la compra la van a realizar las dos entidades gubernamentales hipotecarias, Fannie Mae y Freddie Mac.
En cuanto a la legalidad, ¿desde cuándo le preocupa a Trump si algo es ilegal?.

davidvsgoliat
Me imagino que ahora es la parte en la que ya destroza el país. Qué tiempos aquellos en los que su clrte conspirabb para que no acabase firmando según qué cosas.

WcPC
Medidas al azar para solucionar un problema estructural.
Trump ve que pierde las dos cámaras y luego pueden votar para largarlo.

Trigonometrico
Como para fiarse de estas peticiones después de la guarrada que hizo Milei hace unos meses.

daniMate
Relacionado.

www.elboletin.com/el-mercado-inmobiliario-de-eeuu-se-asoma-a-una-corre

El mercado inmobiliario se está enfriando.
Ya es muy frecuente ver carteles de "Se Vende" que tardan mucho en quitarse.

Los altos precios retiran la demanda.

Imagino que estará viendo que los precios están bajando y querrá animar a que la gente se endeude en activos sobrevalorados.

Que podría salir mal??


