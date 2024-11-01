Trump ordena a sus representantes comprar 200 000 millones de dólares en bonos hipotecarios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el jueves que ha ordenado a sus representantes comprar 200 000 millones de dólares en bonos hipotecarios, señalando que esta medida tiene como objetivo reducir los costos de la vivienda.
Perdone, que me pierdo ... ¿le ordena al gobierno de EEUU comprar bonos o le ordena a los representantes de Donald Trump que compre cosas para él?
Por un lado, 200.000 millones es mucho para Trump, por otro, que Trump ordene al gobierno comprar bonos ¿es eso legal?
Dice que los compre el estado y los únicos beneficiados serán los que emitan esos bonos. Bancos, entidades financieras, etc...
Legal no creo que sea, aunque ya hemos visto por donde se pasa la legalidad.
En cuanto a la legalidad, ¿desde cuándo le preocupa a Trump si algo es ilegal?.
Trump ve que pierde las dos cámaras y luego pueden votar para largarlo.
www.elboletin.com/el-mercado-inmobiliario-de-eeuu-se-asoma-a-una-corre
El mercado inmobiliario se está enfriando.
Ya es muy frecuente ver carteles de "Se Vende" que tardan mucho en quitarse.
Los altos precios retiran la demanda.
Imagino que estará viendo que los precios están bajando y querrá animar a que la gente se endeude en activos sobrevalorados.
Que podría salir mal??